バンダイ ライフスタイル事業部は、「星のカービィ」をモチーフにしたモバイルアクセサリー「星のカービィ PIICA＋クリアパスケース」（全2種／各1,980円）の予約受付を、10月9日12時よりプレミアムバンダイ内の「バンコレ！」で開始した。2027年1月発送予定。

本商品は、手持ちのICカードに重ねて使用するアクセサリー。付属のクリアパスケースに交通系ICカードや電子マネーカードなどを入れ、改札やコンビニなどのカードリーダーにかざすと、電波を受信してPIICA本体が発光する仕組みとなっている。LEDを内蔵しているが電池は不要。

ラインアップは「カービィ」と「ワドルディ」の全2種。PIICAカード本体とボールチェーン付きクリアパスケースがセットになっている。

サイズはPIICAカードが約W53.5×H85×D1.2mm、クリアパスケースが約W101.5×H59.7×D4mm。対象年齢は15歳以上。販売ルートはプレミアムバンダイ内キャラクターファッションサイト「バンコレ！」など。

なお、予約開始にあわせてプレミアムバンダイでは「プレバン SPECIAL WEEK 送料0円キャンペーン」を実施。10月9日13時から10月13日23時59分までの期間中、税込1,500円以上の注文で送料が無料となる。

商品概要

商品名：「星のカービィ PIICA＋クリアパスケース」（全2種）

価格：1,980円

予約開始：2026年10月9日12時

発送予定：2027年1月

ラインアップ：カービィ、ワドルディ

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