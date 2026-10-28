モンマルシェは、「野菜をMOTTO」と『ちびまる子ちゃん』のコラボ商品に、はまじ、花輪クン、丸尾くんをパッケージに描いた3種を追加し、10月26日に発売する。10月24日・25日に目黒で開かれる「FUDGE Weekend」で先行販売する。

はまじ・花輪クン・丸尾くんがパッケージに登場

『ちびまる子ちゃん』の舞台である静岡県清水市(現・静岡市清水区)に拠点を置く同社は、2025年4月に同作品とのコラボ第1弾を発売した。今回は、まる子の同級生のはまじ、花輪クン、丸尾くんの3人を、さくらももこのイラストでパッケージにあしらった。

「野菜をMOTTO」は国産野菜を使ったカップスープで、電子レンジで約1分温めて食べられる。同社は贈り物にも勧めている。

ミネストローネ、ロールキャベツ、白いミネストローネの3種

ラインアップと価格は、はまじの「ミネストローネ」が724円、花輪クンの「ロールキャベツ」が940円、丸尾くんの「白いミネストローネ」が724円。

野菜をMOTTOのオンラインショップや直営店で販売

販売先は、野菜をMOTTOのオンラインショップ、モンマルシェ清水本店、野菜をMOTTO パルシェ食彩館、野菜をMOTTO 日本橋三越店、野菜をMOTTO 遠鉄百貨店、楽天の店舗など。単品での販売は実店舗と公式サイトのみとなる。