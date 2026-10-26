【門真市】仕事・カラダ・お金の「もやもや」を気軽に話せる交流イベントを開催！

門真市は、2026年11月19日（木曜日）、門真市立文化創造図書館KADOMADOで、20～30代の女性を対象に交流型イベント「もやもや広場～まようおとなが、ゆるくあつまる。～」を開催する。

仕事のこと、カラダのこと、お金のこと。日々の暮らしやこれからのことを考えると、なんとなく「もやもや」することはないだろうか。本イベントは、そんな気持ちを同世代の参加者と気軽に共有し、自分の気持ちや将来について少し整理するきっかけをつくる場だ。

当日は、住友生命保険相互会社、松下記念病院、明治安田生命保険相互会社の協力のもと、仕事・カラダ・お金に関する「もやもや」を解くヒントになるミニトークを実施。続いて「もやもやカード」を使い、参加者同士が交流する時間を設ける。ニックネームでの参加も可能で、無理に話さず、ほかの参加者の話を聞くだけでもよい。

自治体と文化施設、企業、医療機関がそれぞれの強みを生かして連携し、若い世代が身近なテーマを通じてつながる機会をつくる取組。「ちょっと気になる」という気持ちから参加できる、気負わない交流の場になりそうだ。

「もやもや広場」開催概要

１．開催日時

2026年11月19日（木）18:30～20:30

２．開催場所

門真市立文化創造図書館KADOMADO 2階 ROOM5（小ホール）

大阪府門真市幸福町11-50

３．参加対象

20～30代の女性

４．主な内容

仕事・カラダ・お金をテーマとしたミニトーク／「もやもやカード」を使った参加者同士の交流会

５．参加費

無料

６．申込期間

2026年10月15日（木曜日）～11月18日（水曜日）

７．主催・共催・協力

主催：門真市

共催：門真市立文化創造図書館KADOMADO

協力：住友生命保険相互会社、松下記念病院、明治安田生命保険相互会社

８．詳細・申込み

門真市公式案内ページからもアクセスできる、KADOMADOの申込ページで受付

申込ページ： https://kadomado.jp/event/others/entry-3553.html

９．問合せ先

門真市 企画財政部 企画課（電話：06-6902-5572）

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