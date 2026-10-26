ローソンでは、10月30日より「タイトーくじ 『刀剣乱舞-花丸-』 10th Anniversary」(770円)を全国の店舗で順次発売する。アニメ『刀剣乱舞-花丸-』として、タイトーくじでは初登場。タイトーくじ“限定”の描き下ろしイラストを使用したグッズがラインアップする。
特別賞① ビジュアルクリアボード 加州清光・大和守安定
- 種類数：全1種
- 商品サイズ：A4サイズ
特別賞② ビジュアルクリアボード 燭台切光忠・へし切長谷部
- 種類数：全1種
- 商品サイズ：A4サイズ
特別賞③ ビジュアルクリアボード 山姥切国広・山姥切長義
- 種類数：全1種
- 商品サイズ：A4サイズ
A賞 フォトアルバム
- 種類数：全1種
- 商品サイズ：約24cm
B賞 丸形ポーチ
- 種類数：全3種
- 商品サイズ：約15cm
C賞 マスコット
- 種類数：全4種
- 商品サイズ：約12cm
D賞 クリアキーホルダー
- 種類数：全8種
- 商品サイズ：約8cm
E賞 ブロマイドカードセット
- 種類数：全15種
- - 商品サイズ：約15cm
ラストハッピー賞 箔押しビジュアルクリアボード 加州清光・大和守安定～LH賞ver.～
- 種類数：全1種
- 商品サイズ：A3サイズ
(C)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会