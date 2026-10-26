ローソンでは、10月30日より「タイトーくじ 『刀剣乱舞-花丸-』 10th Anniversary」(770円)を全国の店舗で順次発売する。アニメ『刀剣乱舞-花丸-』として、タイトーくじでは初登場。タイトーくじ“限定”の描き下ろしイラストを使用したグッズがラインアップする。

特別賞① ビジュアルクリアボード 加州清光・大和守安定

種類数：全1種

商品サイズ：A4サイズ

特別賞② ビジュアルクリアボード 燭台切光忠・へし切長谷部

種類数：全1種

商品サイズ：A4サイズ

特別賞③ ビジュアルクリアボード 山姥切国広・山姥切長義

種類数：全1種

商品サイズ：A4サイズ

A賞 フォトアルバム

種類数：全1種

商品サイズ：約24cm

B賞 丸形ポーチ

種類数：全3種

商品サイズ：約15cm

C賞 マスコット

種類数：全4種

商品サイズ：約12cm

D賞 クリアキーホルダー

種類数：全8種

商品サイズ：約8cm

E賞 ブロマイドカードセット

種類数：全15種

- 商品サイズ：約15cm

ラストハッピー賞 箔押しビジュアルクリアボード 加州清光・大和守安定～LH賞ver.～

種類数：全1種

商品サイズ：A3サイズ

(C)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会