サニーサイドアップが手掛けるHappyくじより、『ちびまる子ちゃん』原作連載40周年を記念したHappyくじ 『ちびまる子ちゃん』原作40周年の発売が決定した。11月7日より、セブン‐イレブン(一部店舗)、イトーヨーカドー、ゆめタウン、ローソン、ローソン100 、ミニストップ、書店、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで、発売予定。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページを確認のこと。

原作ファンにはたまらないラインナップ!

今回のくじのイチオシは、原作の世界観を表現した特賞『まる子の部屋』フィギュア。その10「今日は家庭訪問の日」の巻に登場する“散らかったまるちゃんのお部屋”を再現した。A賞「フィギュアコレクション」には、個性豊かなお友達や名物のおじいちゃんが、印象的なセリフ付き台座とともに登場する。

さらにラスト賞には、記念すべきコミックス 1巻の表紙を立体化した『ちびまる子ちゃん 1巻』フィギュアを用意。原作の名シーンや世界観を存分に楽しめる、ファン必見のアイテムが揃う。

そのほかにも、原画の色合いがきれいなC賞「食器コレクション」をはじめ、原作の印象的な1コマやセリフをモチーフにしたD賞「ラバーマスコットキーホルダー」、日常使いにもぴったりなE賞「フラットポーチ」など、バラエティ豊かなアイテムが勢揃い。これまでの名作エピソードや印象的なシーンを振り返ることができる、原作40周年ならではの充実したラインアップとなっている。。

商品一覧

特賞 『まる子の部屋』フィギュア［全1種］

特賞 『まる子の部屋』フィギュア［全1種］

その10「今日は家庭訪問の日」の巻に登場するシーンを再現。付属のアクセサリートレイを使えば、愛らしくも賑やかな“散らかったまるちゃんのお部屋”の世界観を楽しめる。

ラスト賞 『ちびまる子ちゃん 1巻』フィギュア［全1種］

記念すべきコミックス 1巻の表紙をそのまま立体化。まるでまるちゃんが表紙から飛び出してきたかのような可愛らしさで、原作の世界観を存分に楽しめる、ファン必見のフィギュア。

A賞 フィギュアコレクション［全10種］

まるちゃんをはじめ、個性豊かなキャラクターたちが勢揃い。原作の印象的な1コマを、セリフ付き台座とともに再現している。

B賞 トートバッグ［全3種］

原作の扉絵をデザインした、カラートートバッグ。たっぷり入るサイズ感で、普段使いはもちろん、お出かけにもぴったり。

C賞 食器コレクション［全5種］

原画の色合いがきれいな「湯呑み風カップ」や「プレート」が登場。原作ならではの扉絵をデザインしたメラミン製の食器コレクション。

D賞 ラバーマスコットキーホルダー［全3種］

原作の印象的なセリフと表情をそのままラバーマスコットに。バッグなどにつけて楽しめる、存在感たっぷりのキーホルダー。

E賞 フラットポーチ［全5種］

ちょっとした小物の収納にぴったりなフラットポーチ。原作の1コマを切り取ったデザインがファン心をくすぐる。

F賞 ミニタオル［全5種］

原作ならではのアートを楽しめるミニタオル。普段使いにもぴったりな、持ち運びやすいサイズ感。

G賞 缶コレクション［全6種］

原画イラストをデザインした缶ミラー＆缶バッジ。缶ミラーには、まるちゃんの印象的なセリフをあしらったユニークなデザインも。

H賞 ステッカーセット［全7種］

PCやキャリーケースに貼って自分らしくデコレーション。みんなの心に残るお話の1コマや、3年4組のお友達もラインアップ。

商品概要「Happyくじ 『ちびまる子ちゃん』原作40周年」

価格：1回850円(税込)

発売日：2026年11月7日

景品内容：全9等級＋ラスト賞

販売箇所：セブン-イレブン(一部店舗)、イトーヨーカドー、ゆめタウン、ローソン、ローソン100、ミニストップ、書店、ホビーショップ、Happyくじオンラインなど

※店舗により取り扱い中止になる場合がある。

※一部取り扱いのない店舗もある。

※店舗への問い合わせは控えること。

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