ローソンは2026年10月27日(火)から、全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100・Ｌミニマートは除く)で『LaLa50周年』キャンペーンを実施する。

同キャンペーンでは、『赤髪の白雪姫』『桜蘭高校ホスト部』『ヴァンパイア騎士』『夏目友人帳』のキャンペーン限定の描き下ろしイラストのアイテムが登場。対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルアートシートがもらえるほか、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売などを実施する。

先着・数量限定でもらえる! オリジナルアートシート(全5種・各店計20枚)

キャンペーン期間中に対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルアートシート」を1枚プレゼントする。キャンペーン期間は2026年10月27日(火)7:00～11月9日(月)。または景品がなくなり次第終了。

※景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計5枚まで

引用ポストキャンペーン

10月27日ポスト後～11月2日の期間中、ローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のキャンペーン告知ポストに「ローソンララキャンペーン」とコメントを入れて引用ポストすると、抽選で1名に「オリジナルQUOカード1万円分」をプレゼントする。

ローソン・@Loppi・HMV限定、数量限定オリジナルグッズ

ローソン店頭・@Loppi・HMV限定で『LaLa50周年』のオリジナル商品を、10月27日より数量限定で順次発売する。商品がなくなり次第終了となる。

※10月28日発売 北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)

※10月29日発売 江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)

アクリルスタンド(全10種)

「アクリルスタンド(全10種)」(各1,980円)は、店頭ではA:4種、B:6種のランダム形式で、コミック棚にて発売。 ※@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは、『桜蘭高校ホスト部』より常陸院 光、常陸院 馨、埴之塚 光邦、銛之塚 崇の4種を追加販売する。

アクリルバッジ 全10種(A:4種 B:6種)

「アクリルバッジ 全10種(A:4種 B:6種)」(880円)は、店頭ではA:4種、B:6種のランダム形式での販売を、コミック棚にて実施する。@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは、『桜蘭高校ホスト部』よりアクリルバッジC（桜蘭高校ホスト部②）:4種（常陸院 光、常陸院 馨、埴之塚 光 邦、銛之塚 崇）を追加販売する。また、@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは、A:4種、B:6種、C:4種のランダム形式での販売と、14種のコンプリートセット(12,320円)での販売を実施する。

アクリルバッジB(ヴァンパイア騎士＆赤髪の白雪姫)

ネイルチップ(全4種)

「ネイルチップ(全4種)」(各1,980円)をコミック棚にて発売。@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは、店頭同様の単品販売を行う。

【@Loppi・HMV限定】予約販売

@Loppi・HMV限定で『LaLa50周年』のオリジナルグッズを予約販売する。また、『桜蘭高校ホスト部』の「常陸院 光/常陸院 馨/埴之塚 光邦/銛之塚 崇」の描き下ろしイラストも登場。受付期間は10月27日10:00～11月30日23:30。お渡し日は2027年4月22日より開始、「みるくぱすてるぬい」は2027年6月3日よりお渡し開始で、他商品と一緒の購入はできない。

みるくぱすてるぬい(全14種)(各2,530円)

キャンバスボード(全14種)(各4,400円)

トートバッグ(全4種)(各3,850円)

ガチャきゃらポーチ(全14種)(各3,300円)

アクリルスタンド @Loppi・HMV追加分(全4種)(各1,980円)

アクリルバッジ @Loppi・HMV追加分(全4種)(880円)

コピー機オリジナルステッカー

10月27日～12月28日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で『LaLa50周年』のオリジナルステッカーを販売する。好きな絵柄を選ぶことが可能。

コピー機オリジナルステッカー(全62種)

L判：税込価格 各400円

2L判：税込価格 各600円

『LaLa50周年』を記念したオリジナル店内放送が聞ける!

実施期間は2026年10月22日(木)～11月2日(月)。

ローソンの店内放送「ローソンCSほっとステーション」にて、『LaLa50周年』を記念して、宮野真守さんによる店内放送を実施する。

(C)あきづき空太／葉鳥ビスコ／樋野まつり／緑川ゆき／白泉社

(C)Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。

※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。

※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。(コピー機商品は除く)

※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。