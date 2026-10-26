プレミアリーグ第8節が現地時間25日に行われ、クリスタル・パレスとニューカッスルが対戦した。



前節、クリスタル・パレスはブライトンに0－5とまさかの大敗し、試合開始前の段階で16位。対するニューカッスルも連敗中で14位に位置している。

鎌田大地がスタメン出場を果たした一戦は、両者譲らずスコアレスのまま時間が経過。アダム・ウォートンと3列目を形成した鎌田も積極的にエリア内に侵入し、得点への意欲を見せていく。

スコアレスで試合を折り返し、迎えた47分に均衡が破れ、アウェイのニューカッスルが先制。ジェイコブ・マーフィーのクロスにウィリアム・オスラが合わせ、リードを奪うことに成功する。ニューカッスルは、52分にネットを揺らしたが、ジョー・ウィロックにオフサイドが取られ、追加点とはならない。

それでもニューカッスルは58分にハーヴィー・バーンズが追加点を記録。オーバーラップをしたアマル・デディッチのグラウンダーのクロスにダイレクトで合わせ、試合の流れを大きく引き寄せる。

2点ビハインドのクリスタル・パレスは、61分にエディ・エンケティアとダリオ・オソリオを投入し、攻撃の活性化を図ると、そのオソリオがミドルシュート。しかし、その後はなかなか勢いを出すことはできず、このまま試合終了の笛が鳴り、ニューカッスルが敵地で2－0の勝利を収めた。

【スコア】

クリスタル・パレス 0－2 ニューカッスル

【得点者】

0－1 47分 ウィリアム・オスラ（ニューカッスル）

0－2 58分 ハーヴィー・バーンズ（ニューカッスル）

【ゴール動画】ハーヴィー・バーンズの追加点



