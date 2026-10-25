きょう25日に放送されるTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第22話から、堺雅人演じる劉銘軒(リュウ・ミンシュエン)が鬼の形相で銃を構える衝撃的な場面写真が先行公開された。

今回公開されたのは、鬼の形相で銃口を相手に向け、威嚇する劉銘軒の姿。口角と頬の三本傷が連なる表情からは、激しい怒りが伝わってくる。

普段は誰を相手にしても飄々と自らの意思を貫く劉銘軒だが、今回は感情をむき出しにしている様子。

そんな劉銘軒をここまで感情的にさせた出来事とは何なのか。そして、逆鱗に触れた相手とは一体誰なのか。第22話で明らかになる。

第22話は、日本シリーズ中継の延長により繰り下げスタートになる場合あり。

【編集部MEMO】

堺雅人

1973年10月14日生まれ、宮崎県出身。劇団「東京オレンジ」での活動を経て、ドラマ、映画、舞台などで活躍。主な出演作にNHK大河ドラマ『新選組!』『篤姫』『真田丸』、ドラマ『リーガル・ハイ』シリーズ、『半沢直樹』シリーズ、映画『南極料理人』『鍵泥棒のメソッド』『DESTINY 鎌倉ものがたり』など。TBS系日曜劇場『VIVANT』では、乃木憂助とその別人格・F、劉銘軒を演じている。

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