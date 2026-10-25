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阪神タイガースの佐藤輝明選手がポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す中、ロサンゼルス・ドジャースも獲得候補に挙がっている。今季はNPBで三冠王を獲得し、国際市場でも注目度の高い存在とみられている。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のジェイコブ・マコフフカイ記者が10月21日（日本時間22日）に言及した。



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ドジャースは今オフ、タリク・スクーバル投手やアレックス・ベシア投手など、複数の選手がフリーエージェント（FA）となる。再契約を目指す選手もいる中で、佐藤の獲得もあるかもしれない。



27歳の佐藤は今季、阪神で打率.303、出塁率.383、長打率.609を記録。さらに、本塁打39、打点106と圧倒的な打撃成績を残した。



シーズン終了後にはポスティングされる予定で、今オフの国際FA市場でも有力選手の1人として位置付けられている。



注目の集まる佐藤の動向について、マコフスカイ氏は「ドジャースは過去3シーズンのオフシーズンにおいて、国際FA市場に積極的に参入してきた。今回も佐藤に注目しているチームの1つとなるだろう」と言及した。



ドジャースはこれまで、大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手らの日本人選手を獲得してきた。来季のワールドシリーズ制覇に向けて、佐藤の獲得に動く可能性も十分にあるだろう。











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