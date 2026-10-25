サウサンプトンに所属する日本代表MF松木玖生が、今シーズンの3ゴール目を挙げた。

チャンピオンシップ（イングランド2部）第12節が24日に行われ、サウサンプトンは敵地でウェストハムと対戦。松木が2試合ぶりに先発出場した試合は、0－0で迎えた2分にレオ・シエンツァの放ったシュートのこぼれ球に反応した松木が左足で流し込んで先制点を挙げた。なお、松木にとっては2試合ぶりの今季3ゴール目となった。

試合はその後、11分にジェームズ・ブリーの強烈なボレーシュートでサウサンプトンがリードを広げると、24分にはカイル・ウォーカー・ピータースのゴールで失点したが、34分にはルイス・ドビンがこぼれ球を押し込んで再び2点差とした。

90＋3分にはトマーシュ・ソウチェクのミドルシュートでウェストハムが1点差に迫ったが、試合はこのまま終了し、リードを守り切ったサウサンプトンが3－2で2試合ぶりの白星を飾っている。なお、勝利に貢献した松木は73分までプレーした。

【スコア】

ウェストハム 2－3 サウサンプトン

【得点者】

0－1 2分 松木玖生（サウサンプトン）

0－2 11分 ジェームズ・ブリー（サウサンプトン）

1－2 24分 カイル・ウォーカー・ピータース（ウェストハム）

1－3 34分 ルイス・ドビン（サウサンプトン）

2－3 90＋3分 トマーシュ・ソウチェク（ウェストハム）

【ハイライト動画】2試合ぶり先発の松木玖生が今季3ゴール目！