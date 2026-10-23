今どき「燃油サーチャージ」無し!? 日本から直行便で約9時間、“幸せの国”「フィジー」の魅力を深掘り

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。2026年9月～10月にかけての5週にわたり「Blue Ocean 旅プラス Happiness Island FIJI」が放送されました。南太平洋に浮かぶ333の島々からなるフィジー。本企画では、現地を知るゲストをスタジオに迎え、基本情報から手付かずの大自然、上質なリゾート、そして現地の人々のあたたかな魅力まで、フィジーのさまざまな魅力が紹介されました。この記事では、全5回の放送内容を振り返りながら、第1回と第5回のゲストトークを中心に、フィジー旅の魅力をお届けします。第1回（9月8日放送）のゲストには、フィジー政府観光局CEOのパレシュ・パントさんと、通訳を務めた同観光局日本代表PRマネージャーの能登重好（のと・しげよし）さんが登場しました。南太平洋に位置するフィジー。玄関口となるナンディ国際空港があるビチレブ島をはじめ、333もの島々で構成されています。日本からはフィジー・エアウェイズの直行便が成田空港から運航しており、フライト時間は約9時間。番組では、フィジー・エアウェイズでは燃油サーチャージがかからない点も話題になりました。住吉が「今の時代、それがすごいですよね！」と絶賛すると、能登さんは「非常にお手軽に行っていただけます」とコメント。海外旅行の費用が気になる昨今、航空券の料金や燃油サーチャージの有無は、旅先を選ぶ際の気になるポイントのひとつです。海外旅行のハードルが上がりがちな昨今において、旅費を大きく抑えられる非常に魅力的なポイントです。かつてイギリスの植民地だった歴史を持つフィジーでは、英語が教育やコミュニケーションの場で広く使われています。年間を通じて水温26〜28度という快適な常夏気候なので、海を楽しみたい人にとってうれしいポイントです。また、番組では学生の語学留学に加え、親子で滞在する「親子留学」についても紹介されました。現地の人々は自然や年長者を敬う文化を持ち、言葉の発音にも日本語と通じるような響きがあるといいます。パレシュさんは、日本人旅行者がフィジーを訪れると「家に帰ってきたみたい」と感じる人も多いと話し、現地の人々のあたたかさを伝えました。全5回の放送では、週替わりでフィジーのさまざまな魅力が紹介されました。第1回で位置や気候、直行便といった旅の基礎知識を取り上げたのに続き、第2回（9月15日放送）では「世界に誇る海と大自然」にフォーカス。世界で3番目に長い連続したバリアリーフとして知られる「グレート・シー・リーフ」や、マンタの観察スポット「マンタ・レイ・パッセージ」のほか、檻を使わずにサメを観察する「ケージレス・シャークダイビング」が楽しめるパシフィック・ハーバー、希少な野鳥や熱帯雨林に出会えるコロイ・スバ森林公園など、海と陸のダイナミックな自然が紹介されました。第3回（9月22日放送）では、一変して「自然の中で味わう上質なリゾート体験」をお届け。全身にミネラル豊富な泥を塗って楽しむ「サベト泥温泉（マッドスパ）」や、島全体がリゾート施設になっている「マラマラ・ビーチ・クラブ」、海を身近に感じられる水上コテージなど、南国ならではの癒やしのスポットが取り上げられました。第4回（9月29日放送）のテーマは「フィジーの人と文化に触れる体験」です。国際的な「世界幸福度調査」では、フィジーが幸福度の高さでたびたび首位に輝いたこともあります。また、番組では、あいさつとして使われる「Bula（ブラ）」や、歌でゲストを迎えたり見送ったりする文化、バナナの葉などで包んで蒸し焼きにする伝統料理「ロヴォ」などを通じて、現地の人々の笑顔や文化の深さに触れました。第5回・最終回（10月6日放送）は拡大版として、フィジー・エアウェイズ日本地区代表の岸本洋一さんをゲストに迎えました。フィジー・エアウェイズは、航空業界の評価制度「APEX World Class Airline」を2026年の受賞航空会社として獲得し、世界のトップ10エアラインの1つに選ばれています。「機内に乗っていただいた瞬間からフィジーホスピタリティを楽しんでいただけます」と語る岸本さん。機内でもフィジーらしいおもてなしを大切にしていることを伝えました。さらに、住吉も思わず「えっ!?」と声を上げた燃油サーチャージについて、岸本さんは「もともと国の方針と言いますか、あまりそういう概念がないんです。燃油代はお客さまから頂戴するという概念がありません」と説明。これには住吉も「すごい！ 優しいーー!!」と驚いていました。年に数回フィジーを訪れるという、フィジー好きの岸本さん。旅の楽しみ方として提案してくれたのが、「何もしないフィジー」と「目いっぱい楽しむフィジー」という2つのアプローチです。日本人は海外旅行に行くと予定を詰め込みがち。少しでも何もしないと「せっかく来たのにもったいない……」と感じてしまうこともあります。しかし、岸本さんは「フィジーだけは行って本当に何もしなくても、心からゆっくりできる空気感と環境が整っている」と語ります。プライベートビーチで波の音を聞きながら、フィジーで製造されているコカ・コーラや、ご当地ビールのフィジーゴールドなどを片手に過ごす時間は格別だと言います。一方で「目いっぱい楽しむ」派にとっても、ゴルフや乗馬、川を下るリバーボート、山でのトレッキングなど、多彩なアクティビティが用意されています。さらに、車が日本と同じ右ハンドル・左側通行のため、レンタカーでのドライブを楽しめるのも魅力の1つ。パレシュさんが残した「Fiji is the place where happiness comes naturally（フィジーは自然と幸せが生まれる場所）」という言葉の通り、美しい海と大自然、そして人々のあたたかな笑顔に包まれるフィジー。日常の忙しさを忘れ、心からリフレッシュしたい方は、次の旅先として「Happiness Island FIJI」を選んでみてはいかがでしょうか。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM