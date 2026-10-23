ランボルギーニ・ミウラ60周年を祝し「第１回 ドリームモーターショー」開催！

本年2026年は、1966年にデビューしたランボルギーニ・ミウラの60周年アニバーサリーイヤーであることはこれまでも報じてきた。関連イベントも世界各地で開催されており、日本でも4月に「KYOTO スポーツカー＆スーパーカー・ヘリテージ・ギャザリング北野天満宮2026」が京都で盛大に行われ、４台のミウラが来場者の目を楽しませてくれた。

【画像】ランボルギーニ、フェラーリなどのスーパーカーが集結。夢の車が集まる「ドリームモーターショー」第一回開催！（写真5点）

関東でも同様のイベントを！というファンからの熱い要望に応え、11月15日に「第１回 ドリームモーターショー2026 〜ランボルギーニ・ミウラの60周年〜」の開催が決定した。これは「スーパーカークラシックス（SCC）」と「スポーツカーヘリテージギャザリング（SCHG）」、そして「ドリームオート」とのスペシャルコラボレーションとして企画されたもので、ミウラ生誕60周年記念ギャザリングに加え、チゼータ、ブガッティ、ジャガー、フェラーリ、ランボルギーニ、マクラーレンなど、ドリームオートがストックする希少なスーパーカーの展示、さらにスーパーカークラシックスメンバーが所有する1960～70年代のスーパーカーの展示も予定されている。

当日は一般来場者の見学も可能で、スーパーカーで来場すれば専用エリアに駐車できる。その名の通り、「夢の車」が集まる「ドリームモーターショー」の一員になるチャンスをお見逃しなく。

SuperCarClassics & SCHG presents Special Collaboration Event

MIURA 60 Reunion ＆ Dream Motor Show The 1st. 2026

第１回 ドリームモーターショー2026 〜ランボルギーニ・ミウラの60周年〜

日時：2026年11月15日(日)

場所：ドリームオート栃木インター店（栃木県栃木市野中町1135-1）

タイムスケジュール：

9:30〜 MOTOR SHOW Open

10:30～ SCC Tour Arriving

11:00〜 Opening Ceremony

12:00〜 LUNCH （MIURA OWNES & SCC ONLY) ＆OWNERS Interviews

13:00〜 SCHG Premier & Bingo Game Show ”Diving into Dream Collections”

14:30〜 Ending Ceremony

15:00〜 MOTOR SHOW Close

イベント内容：

・ミウラ生誕60周年記念ギャザリング＠ショールーム

・ドリームオートのストックカー展示＠ドリームオートバックパドック

・スーパーカークラシックスメンバー車両展示＠ショールーム＆バックパドック

・スーパーカーオーナー車両展示＠ドリームオートバックパドック

入場料：3000円／人（記念ステッカー付き 300枚限定）

駐車料：2000円／台（スーパーカーエリア、一般エリアともに）

＊スーパーカークラシックスメンバーの方はドリームオート様に必ず事前にお申し込みください