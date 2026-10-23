名古屋鉄道は、特急「北アルプス」で活躍したキハ8500系と、小田急電鉄のロマンスカーRSEがともに1991年のデビューから今年で35周年となることを記念し、コラボグッズを名鉄のイベント会場とロマンスカーミュージアムで発売すると発表した。

名鉄は10月25日開催の第33回「鉄道の日」記念イベントの会場(名鉄瀬戸線栄町駅直結の複合施設「オアシス21」内「銀河の広場」。11時から16時30分まで開催)にて、キハ8500系とRSEを両面にデザインした「祝35周年! 名鉄キハ8500系×小田急電鉄RSE コラボクリアファイル」を発売する。価格は500円。数量限定のため、なくなり次第、販売を終了するとのこと。

一方、ロマンスカーミュージアム(神奈川県海老名市)にて、「温泉×特急」をテーマにしたRSEとキハ8500系のコラボポーチ「温泉×特急ポーチ RSE×名鉄キハ8500系」も販売中。価格は1,600円。キハ8500系は名鉄線からJR高山本線へ乗り入れ、飛騨の温泉地として知られる下呂や高山などへ向かう特急「北アルプス」で活躍した車両。小田急電鉄のロマンスカーRSEも同じ年にデビューし、他社線へ直通して温泉地を結んだという共通点がある。

小田急電鉄のロマンスカーRSE

名鉄キハ8500系と小田急ロマンスカーRSEのイラストをあしらったコラボポーチは、内側に便利なポケットも備え、温泉旅行のお供にも適している。同商品はロマンスカーミュージアム1階「ロマンスカーアカデミア I」で販売されている。