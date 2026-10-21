チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が現地時間20日に行われ、アトレティコ・マドリード（スペイン）はアウェイでシュトゥットガルト（ドイツ）と対戦した。

アトレティコ・マドリードは今季、CLの戦いにおいては、9月9日に行われたリーグフェーズ第1節でリヴァプール（イングランド）に1－2と敗れたものの、今月13日には第2節でマンチェスター・ユナイテッド（イングランド）に2－0で勝利。CL連勝、そしてラ・リーガも含めた公式戦7連勝を目指す今節は、CLでここまで2連勝中のシュトゥットガルトと敵地で対戦した。

試合はキックオフからおよそ20秒後、敵陣へ猛烈なプレッシングをかけたシュトゥットガルトがボールを奪い、ビラル・エル・カンヌスにビッグチャンスが到来したものの、GKヤン・オブラクに阻まれる。以降もシュトゥットガルトがシュートチャンスを増やしていくが、その度にGKオブラクが立ちはだかり、ゴールは奪えない。

それでも36分、シュトゥットガルトは素早い切り替えを見せたアンジェロ・シュティーラーが敵陣ボックス内でボールを奪い返すと、ペナルティエリア手前でセカンドボールを拾ったジェイミー・レヴェリングが、切り返しから左足でミドルシュートを沈める。遂にGKオブラクの牙城を崩し、シュトゥットガルトが先手を取って前半を終えた。

後半に入ると立ち上がりの47分、アトレティコ・マドリードが反撃に出る。左サイドから仕掛けたアデモラ・ルックマンがグラウンダーのボールを折り返すと、待っていたフリアン・アルバレスが左足でシュートを沈める。今夏、移籍騒動で頭を悩ませたストライカーにとっては、これが嬉しい今季公式戦初ゴール。アトレティコ・マドリードが試合を振り出しに戻した。

直後はアトレティコ・マドリードに流れが傾きかけていたが、64分、モルテン・ヒュルマンドにレッドカードが提示され、アトレティコ・マドリードは10人での戦いを強いられる。数的不利の中でのアウェイゲームを余儀なくされたが、これ以上の失点は許さず、試合は1－1でタイムアップを迎えた。

次節は11月3日の開催。アトレティコ・マドリードはホームでバイエルン（ドイツ）と、シュトゥットガルトはアウェイでガラタサライ（トルコ）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

シュトゥットガルト 1－1 アトレティコ・マドリード

【得点者】

1－0 36分 ジェイミー・レヴェリング（シュトゥットガルト）

1－1 47分 フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード）

【ハイライト動画】悩み悩んだフリアン、待望の今季初ゴール