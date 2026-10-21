チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が現地時間20日に行われ、リヴァプール（イングランド）とビジャレアル（スペイン）が対戦した。

アンドニ・イラオラ監督の下で新たなスタートを切ったリヴァプールは、今シーズンここまでプレミアリーグでは3勝3分1敗と、結果の面ではなかなか状態が上がってきていない。ただし、CLではアトレティコ・マドリード（スペイン）、LASKリンツ（オーストリア）を相手に2連勝中。3連勝を目指す今節は、前節のリーグフェーズでナポリ（イタリア）を3－1で下し、勢いを取り戻しつつあるビジャレアルを『アンフィールド』に迎えた。なお、リヴァプールに所属する遠藤航は、CL・リーグフェーズで登録外となっており、メンバーから外れている。

試合はキックオフ直後の4分に動く。レナト・ヴェイガからのロングフィードに反応したフィルジル・ファン・ダイクの処理が中途半端になると、この隙をゲオルゲス・ミカウターゼが見逃さない。冷静に左足でシュートを沈め、ビジャレアルが先手を取った。

敵地で先制し、勢いに乗るビジャレアルは29分、パスワークで中央を前進すると、ナタン・サリバからのスルーパスに抜け出したセルジ・カルドナが、GKアリソンとの1対1を仕留める。ビジャレアルが前半で早くも2点をリードした。

リヴァプール目線では最悪の前半を過ごしたものの、36分、右コーナーキックからアレクシス・マック・アリスターがヘディングシュートを沈め、1点を返す。前半アディショナルタイムには、セットプレーのセカンドボールを拾ったリオ・エングモアが、ボックス手前左寄りの位置から右足でクロスボールを送ると、ファーサイドに詰めていたロナルド・アラウホが頭でねじ込む。リヴァプールがセットプレーから2発で試合を振り出しに戻し、前半を終えた。

ハーフタイム明け、フロリアン・ヴィルツがピッチに登場すると、試合の流れが一変する。65分には、右サイドをドリブルで破ったエングモアの折り返しを、マック・アリスターが右足で押し込み、リヴァプールが逆転に成功。直後の69分には、ボックス内でコーディ・ガクポからのパスを受けたヴィルツが、左足でシュートを沈め、リヴァプールが勝利を手繰り寄せる追加点を奪った。

終盤に入ると、87分にはタニ・オルワセイが1点を返すも、ビジャレアルの反撃はここまで。試合は4－3でタイムアップを迎え、リヴァプールはCL開幕3連勝を記録した。

次節、リヴァプールは11月4日にアウェイでフェネルバフチェ（トルコ）と、ビジャレアルは同3日にホームでパリ・サンジェルマン（フランス）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

リヴァプール 4－3 ビジャレアル

【得点者】

0－1 4分 ゲオルゲス・ミカウターゼ（ビジャレアル）

0－2 29分 セルジ・カルドナ（ビジャレアル）

1－2 36分 アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール）

2－2 45＋2分 ロナルド・アラウホ（リヴァプール）

3－2 65分 アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール）

4－2 69分 フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）

4－3 87分 タニ・オルワセイ（ビジャレアル）

【ハイライト動画】エングモア躍動にヴィルツ初ゴール！ リヴァプールが鮮やか逆転勝利