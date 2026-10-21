チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が現地時間20日に行われ、マンチェスター・シティ（イングランド）とAEKアテネ（ギリシャ）が対戦した。

マンチェスター・シティは14日に行われたリーグフェーズ第2節でパリ・サンジェルマンに2－4で敗れたものの、プレミアリーグ開幕から当時までは、公式戦全勝と好調をキープしていた。週末に行われたプレミアリーグ第7節のイプスウィッチ戦に3－2で勝利し、勢いを取り戻した中で迎える今節は、ここまでのリーグフェーズで1勝1敗の成績を残すAEKアテネをホームに迎える。

試合は序盤の12分に動く。マンチェスター・シティはペナルティエリア手前でフリーキックを獲得すると、エンソ・フェルナンデスが右足で狙ったシュートはクロスバーに直撃。こぼれ球をエリオット・アンダーソンが押し込み、今夏の加入後初ゴールでマンチェスター・シティが先手を取った。

勢いに乗るマンチェスター・シティは続く34分、リコ・ルイスとのパス交換でボックス右を攻略したフィル・フォーデンが、右足でゴールネットを揺らす。マンチェスター・シティが2点をリードして前半を終えた。

後半に入ると立ち上がりの52分、自陣からペナルティエリア左のスペースまで駆け上がったスタブロス・ピリオスが左足でシュートを沈め、AEKアテネが1点を返す。それでも、マンチェスター・シティの勢いが衰えることはなく、直後の57分には、ボックス内でフォーデンからのパスを受けたラヤン・シェルキが、見事な切り返しで相手を置き去りにし、冷静に左足でシュートを流し込んだ。

マンチェスター・シティはなおも攻撃の手を緩めない。65分、ボックス内へ駆け上がったリコ・ルイスがシェルキからのロングフィードを呼び込むと、落としに反応したフォーデンが左足でシュートを突き刺す。76分には、右サイドをドリブルで破ったライアン・マケイドゥーの折り返しをフォーデンがダイレクトでねじ込み、フォーデンはハットトリックを達成した。

試合はこのままタイムアップ。マンチェスター・シティはマルク・グエイやアーリング・ハーランド、さらには負傷明けのジェレミー・ドクらの温存をさせながらも、AEKアテネ相手に力の差を見せつけ、今季CLで2勝目を手にした。

次節は11月4日の開催。マンチェスター・シティはアウェイでライプツィヒ（ドイツ）と、AEKアテネはホームでレアル・マドリード（スペイン）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

マンチェスター・シティ 5－1 AEKアテネ

【得点者】

1－0 12分 エリオット・アンダーソン（マンチェスター・シティ）

2－0 34分 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）

2－1 52分 スタブロス・ピリオス（AEKアテネ）

3－1 57分 ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）

4－1 65分 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）

5－1 76分 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）

【ハイライト動画】ゴールラッシュの主役はフォーデン！