







プロ野球 最新情報



ABEMAは20日、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する「SMBC日本シリーズ2026」の第5戦を無料生中継することを発表した。対象となるのは10月29日にみずほPayPayドーム福岡で行われる一戦で、午後5時50分から放送される。



今季のソフトバンクは91勝を挙げ、2位に11.5ゲーム差をつけてパ・リーグ3連覇を達成。クライマックスシリーズも突破し、3年連続で日本シリーズに進出した。昨年に続く日本一を狙うとともに、2024年の日本シリーズで敗れたDeNAとの再戦に臨む。



一方のDeNAはレギュラーシーズン3位からCSを勝ち上がり、巨人、阪神を破って2年ぶりに日本シリーズへ進出。2024年にはソフトバンクを下して26年ぶりの日本一に輝いており、再び同じ相手と頂点を争う。



ABEMAでは第5戦を無料で生中継するほか、Xと連携しながら観戦できる「コメント連携機能」を用意。試合後には無料の「試合ハイライト映像」も配信され、スマートフォンやタブレット、テレビなどから視聴できる。



中継では古田敦也氏、松坂大輔氏が解説を務め、テレビ朝日の清水俊輔アナウンサーが実況を担当する。なお、シリーズの勝敗状況によって第5戦が実施されない場合や、試合状況、雨天中止などにより放送内容や日時、解説者が変更となる可能性がある。



















【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】