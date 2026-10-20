天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会 ラウンド16（4回戦）のキックオフ時刻と試合会場が決定した。
15日にJFAサッカー文化創造拠点『blue-ing!（ブルーイング）』にて組み合わせ抽選会が行われ、ラウンド16の対戦カードおよび12月9日（水）の開催日が発表されていた。
そんななか、20日にはキックオフ時刻と試合会場が新たに発表された。
なお、準々決勝は12月23日（水）、準決勝は12月27日（日）、決勝はMUFGスタジアム（国立競技場）にて2027年1月1日（金・祝）に開催される。
今回発表されたラウンド16のキックオフ時刻と試合会場は以下の通り。
【ラウンド16（4回戦）組み合わせ】
▼12月9日（水）
ヴィッセル神戸vs清水エスパルス（M73）
キックオフ時刻：19：00
試合会場：ノエビアスタジアム神戸
鹿島アントラーズvsセレッソ大阪（M74）
キックオフ時刻：19：00
試合会場：メルカリスタジアム
横浜FCvsFC東京（M75）
キックオフ時刻：19：00
試合会場：ニッパツ三ツ沢球技場
川崎フロンターレvs横浜F・マリノス（M76）
キックオフ時刻：19：00
試合会場：Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
※トーナメント表左側
FC町田ゼルビアvs東京ヴェルディ（M77）
キックオフ時刻：18：30
試合会場：町田GIONスタジアム
柏レイソルvsファジアーノ岡山（M78）
キックオフ時刻：19：00
試合会場：三協フロンテア柏スタジアム
京都サンガF.C.vsサンフレッチェ広島（M79）
キックオフ時刻：19：00
試合会場：サンガスタジアム by KYOCERA
ガンバ大阪vs浦和レッズ（M80）
キックオフ時刻：18：00
試合会場：パナソニック スタジアム 吹田
※トーナメント表右側【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞