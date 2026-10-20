コモを率いるセスク・ファブレガス監督が、「夢が叶う」とマンチェスター・ユナイテッドをホームで迎え撃つ一戦へ意気込んでいる。スポーツメディア『ESPN』が伝えている。

1907年創設の歴史あるクラブのコモ。ただ、ここ20年では2度の破産もあり、2019年にはセリエD（イタリア4部）での戦いも強いられた。それでも、現経営陣による買収後は6シーズンで3度の昇格を果たし、2024－25シーズンからセリエAに昇格した。

さらに、セスク監督の下、昨季のセリエAを4位フィニッシュしたクラブは創設以来初となるチャンピオンズリーグ（CL）出場権を確保。21日に行われるリーグフェーズ第3節ではマンチェスター・ユナイテッドという世界屈指の名門クラブをホームで迎え撃つ。

すでにライプツィヒとの開幕戦（4－1〇）を経験しているものの、やはりクラブの格として赤い悪魔と戦うホームゲームはコモにとって特別なゲームとなる。

そのクラブを代表してスペイン人指揮官は、その意気込みを語っている。

「彼らは偉大なチームだ。わずか3年前、我々がセリエBにいた頃には、マンチェスター・ユナイテッドが（本拠地である）スタディオ・シニガリアにやって来るなど、想像すらできなかった。それが水曜日、まさに現実となる。我々にとっては夢が叶ったようなもの。チャンスを掴みにいくつもりだ」

ただ、「我々は予定より5年も早く、この舞台（チャンピオンズリーグ）にたどり着いた」と過去に語っていたセスク監督は、そういったお祭りのような状況に浮かれることなく、謙虚に地に足を付けた姿勢を示すことの重要性についても言及。

「こうした素晴らしい試合に向けて準備をするのは最高のことだ。ただ、我々にとって最も重要なのはセリエAであることを決して忘れてはいけない」

「我々にとって、毎日が成長のための重要なステップであり、それは新しいクラブ――歴史という意味ではなく、3年前にゼロからスタートしたという意味でだ。だからこそ、多くの状況を慎重に管理していかなければならない」

その言葉どおり、セリエAでもここまで5位としっかりとCLの戦いと並行して結果を出しているクラブは、両コンペティションで不振に陥るマンチェスター・ユナイテッド撃破へ準備万端だ。