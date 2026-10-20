アディダス ジャパン株式会社は、第105回全国高等学校サッカー選手権大会のオフィシャルウェアサプライヤー契約を公益財団法人日本サッカー協会（JFA）と締結したことを発表した。

今回の契約により、アディダスは地区大会決勝以降の審判・大会スタッフに加え、本大会で活躍した優秀選手を中心に選抜される日本高校サッカー選抜の欧州遠征メンバーにウェアを提供する。また、高校生たちの挑戦を後押しする取り組みとして、「アディダス 全国高校サッカー選手権 グッズ」の発売も予定している。

アディダスはこれまで、サッカー日本代表やJリーグクラブへのサポートに加え、育成年代を対象とした「育成年代応援プロジェクト JFA アディダス DREAM ROAD」や「JFA 全日本U-12サッカー選手権大会」への支援などを通じて、日本サッカー界を支えてきた。

同社は、全国高校サッカー選手権を多くの高校生にとって夢の舞台であり、日本サッカー界を支えてきた重要な大会と位置づけている。今回のサポートを通じて、高校生が挑戦を重ね、自らの可能性を広げられるよう後押しするとともに、日本のサッカー文化のさらなる発展に貢献していく。

公益財団法人日本サッカー協会（JFA）宮本 恒靖 会長コメント

100回を超える歴史を持つ全国高校サッカー選手権は、仲間とともに努力を重ねてきた高校生たちが、その成果を発揮する特別な舞台です。勝利を目指して全力で戦う姿は多くの人の心を動かし、それを見た子どもたちが「いつか自分もあのピッチに立ちたい」と夢を抱く。そうして世代を超えて夢や憧れが受け継がれていくことが、この大会の大きな魅力であり、日本のサッカー文化を支える力になっています。長年にわたりJFAオフィシャルサプライヤーとして、日本代表や育成年代の挑戦を支えてくださっているアディダスに、このたび全国高校サッカー選手権のオフィシャルウェアサプライヤーとしてもご支援いただけることを、大変心強く感じています。子どもたちが憧れる日本代表から、未来を担う若い選手たちが躍動する高校サッカーまで、さまざまな舞台をともに支えていただけることは、日本サッカーの未来にとっても大きな力になると考えています。高校サッカーで仲間と切磋琢磨し、勝つ喜びも負ける悔しさも経験する。その一つひとつが、選手たちの成長を支え、これからの人生の財産になります。そして、その挑戦する姿が、また次の世代の夢や憧れを生み出していく。これからもアディダスとともに、そうした挑戦と成長の機会を支え、選手権が持つ価値を未来へとつないでいきたいと思います。

アディダス ジャパン株式会社 代表取締役 萩尾 孝平コメント

アディダスはこれまでも、世界の舞台で活躍する選手たちに加え、その未来を担う次世代の挑戦を支えてきました。この度、歴史ある全国高校サッカー選手権大会を支えるパートナーとなれますこと、大変嬉しく思います。本大会は、日々積み重ねてきた努力の成果を示す舞台であると同時に、日本サッカーの未来を担う若い選手たちが躍動する特別な機会でもあります。アディダスにとっても、そうした挑戦を支えられることを大変意義深く感じています。仲間とともに夢を追う高校生たちが、この舞台で力を発揮し、その経験を次の挑戦へつなげられるようサポートし、日本から世界へ羽ばたく選手たちの可能性を後押ししていきます。

アディダスによる大会サポート概要

対象大会：第105回全国高等学校サッカー選手権大会

契約内容：オフィシャルウェアサプライヤー

サポート対象：地区大会決勝以降の審判・大会スタッフ、日本高校サッカー選抜の欧州遠征メンバー

提供内容：アディダスウェアの提供

関連商品：アディダス 全国高校サッカー選手権 限定グッズ（発売予定）

アディダス 全国高校サッカー選手権 グッズ

販売商品：記念Tシャツ、ソックス、バッグ、キャップなど

販売期間：2026年12月28日（月）～

取り扱い店舗：

第105回全国高等学校サッカー選手権大会 開会式/開幕戦、準決勝、決勝 物販会場

アディダス ブランドコアストア 新宿 フットボールカルチャー

アディダス オンラインショップ

アディダス アプリ

※アディダス オンラインショップ及びアディダスアプリについては2027年1月12日（火）～取り扱い開始予定