子どもがミニ上棟や左官に挑戦！ 富士住建の体験イベントに見る「ものづくりの楽しさ」と未来の選択肢

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「WEEKLY GOLF REVIEW」のワンコーナー「葭葉ルミのワンダー！ルミちゃんラジオ supported by 富士住建」（毎月第1金曜16:00～16:45）。女子プロゴルファーの葭葉ルミ（よしば・るみ）選手がパーソナリティを務め、コースで見せる真剣な表情とは一味違う、葭葉プロの等身大の思いをお届けしていきます。

10月16日（金）の放送では、株式会社富士住建 常務取締役の佐藤剛史さんをゲストに招き、建築職業体験イベントについて話を伺いました。

◆葭葉プロが興味を持った住宅づくりの仕事

当番組では「スポーツの秋スペシャル」と題して、2週にわたって企業によるスポーツ支援の取り組みをご紹介してきました。第3週目となる今回のゲストは、株式会社富士住建の常務取締役・佐藤剛史さん。実は佐藤さんは、葭葉プロの試合に個人でも足を運ぶほどの熱烈なファンです。

番組内で葭葉プロは、佐藤さんについて「お1人でも応援に来てくださるほど熱心な方です。何度も一緒にラウンドさせていただいていますが、ゴルフに対する情熱が本当にすごい方です」と、その溢れるゴルフ愛を語りました。

佐藤さんは大学卒業後、新卒で富士住建に入社し、工事部で現場監督を務めてきました。工事前の打ち合わせから現場の進捗管理、職人への指示出しまで、住宅づくりの現場に深く携わってきたといいます。「職人との連携」や「確実な施工の確認」を大切にしてきた佐藤さん。その歩みを聞いた葭葉プロは、「基礎から現場のすべてを熟知されているというのは、お客様にとってもすごく安心感があって素敵ですね」と話しました。

◆子どもたちに建築の仕事の魅力を伝える体験イベント

佐藤さんは、「建築業界のイメージを変えたい」という強い想いから、子ども向けの体験イベントも企画しています。建築の仕事にはどこか「危険」「きつそう」といった印象があり、

子どもたちにもそのイメージが強いと感じていたそうです。さらに「最近はゲームに夢中になって家にこもりがちだったり、公園で遊ぶ機会も減っているのではないか」と指摘。現代の子どもたちが、実際に自分の手を動かして何かを作り上げる体験そのものが減っていることに危機感を覚えていました。

そうした想いからスタートしたのが、木材の魅力に触れてもらう「木育（もくいく）活動」と、実際の建築現場を体験できるイベントです。佐藤さんは「現代の生活では、木を切ったり、その香りを肌で感じたりする機会がほとんどありません」と語ります。イベントを通して、子どもたちに木という素材の温もりや良さを直接知ってほしい。そんな願いを込めて、この取り組みを続けています。

もうひとつの体験イベントでは、子どもたちがヘルメットを着用し、ミニチュアの上棟セットを使って柱を立てたり梁（はり）を組んだりと、本格的な建築作業に挑戦します。さらに、コテを使った壁の左官体験やカンナでの木材削りなど、本物の職人技を肌で感じられるプログラムも用意しました。

葭葉プロの「職業体験のようなものですか？」という問いかけに対し、「実際の建築現場で行われている作業を、子どもたちにもリアルに経験してもらえるよう工夫しています」と、イベントに込めたこだわりを語りました。

このイベントは子どもたちだけでなく、一緒に参加した保護者も夢中になるほどの盛況ぶりを見せています。佐藤さんは「子どもが主役のイベントなのですが、お父さんが夢中になってカンナを削っていたりするんですよ」と笑顔で振り返ります。また左官体験では、「男の子以上に女の子が真剣な表情で壁を塗っている姿もよく見られます」と、性別や世代を超えて夢中になれるイベントの魅力を紹介してくれました。

この体験イベントは各地で定期的に開催されており、10月には神奈川県小田原市でも実施されました。葭葉プロは「ラジオを聴いているのは親御さんが多いと思うので、これをきっかけに興味を持ってくださる方が増えるといいですね」と、イベントの広がりに大きな期待を寄せていました。

◆木に触れる体験から生まれるものづくりへの関心

木材に触れる楽しさについては、葭葉プロ自身にも心に残る思い出があります。幼稚園の頃、近所の公園で集めた木片や小さな木材を使い、ボンドや釘で思い思いの形を作る遊びに夢中になっていたそうです。「すごく楽しかったのを覚えている」と当時を懐かしみ、工作を楽しんでいたと、振り返りました。

佐藤さんは、実際に木材を加工する体験には、手を動かしてみて初めて分かる難しさがあると言います。「ノコギリって一見簡単そうに切っているように見えますが、真っ直ぐ切るのはすごく難しいんですよね」と佐藤さん。実際に体験することで得られる新鮮な気づきや発見を大切にしています。

木育活動や体験イベントを通して一番伝えたいのは、「自分の手を動かして何かを作り上げる純粋な楽しさ」。本物の木に触れ、自分の手で道具を扱い、夢中になって作業する。そうした体験を通して子どもたちの「ものづくり」への興味・関心を育むとともに、建築という魅力的な仕事が将来の選択肢の一つとなるよう、未来へ繋がるきっかけを作り続けています。

佐藤さんによると、富士住建で働く現場の職人さんたちの中にも、「自分の家を富士住建で建てたい」と希望する人が多いそうです。日々の現場で材料の質や施工の様子を一番近くで見ているプロたちが自社を選んでくれることについて、「『使っている材料が本当に良いから』と言ってもらえるんです」と嬉しそうに語り、品質への強い自信を覗かせました。

最後に葭葉プロへ「ぜひ“ママさんプロ”になってからのツアー優勝を期待しています！」と温かいエールを送り、今後の活躍に大きな期待を寄せました。佐藤さんからの熱い言葉に、葭葉プロも「ありがとうございます、頑張ります！」と笑顔で力強く応え、対談を締めくくりました。

＜番組概要＞

番組名：葭葉ルミのワンダー！ルミちゃんラジオsupported by富士住建

放送日時：毎月第1金曜日（1週目）16:00～16:45

パーソナリティ：葭葉ルミ

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/wgr/