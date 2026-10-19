ブルボンは10月13日、「ミニ濃厚チョコブラウニーショコラキャラメル」を、全国の量販店やドラッグストアなどで発売した。

ミニ濃厚チョコブラウニーショコラキャラメル

同商品は、濃厚なチョコレートの味わいにキャラメルのまろやかなコクを加えたひとくちサイズのブラウニー。チョコチップをちりばめて焼きあげたねっとりとした生地をチョコレートでハーフコーティングしており、気温が下がる時期に温かい飲み物と合わせて楽しめる商品に仕上げた。

価格はオープン。