大つけ麺博実行委員会は10月10日から、「大つけ麺博Presents ラー1グランプリ2026」を、新宿区立大久保公園特設会場で開始した。期間は11月15日まで。時間は11:00～21:00(ラストオーダー20:45)。

INDIA GATE

同イベントは、優勝賞金500万円と初代王者の称号を懸けて争うラーメンイベント。グランプリ部門は、予選を突破した創業15年以内の64店舗が全8陣・各陣8店舗に分かれて出店し、来場者の投票で王者を決定する。元プロ野球選手・小林公太氏が率いる「俺の生きる道」も登場。京都の人気店「INDIA GATE」は、羊の二郎系ラーメン「ひつじろう」を、沖縄の「麺と飯ソウハチヤ」は、島味噌を使った味噌ラーメンを提供する。

グランプリ投票対象外として、「大つけ麺博」で3度日本一に輝いた「中華蕎麦 とみ田」、東京ラーメンショーで2018年・2019年と2年連続グランプリを獲得した「活龍」、TRYラーメン大賞17年連続受賞の「らあめん 元(HAJIME)」などの名店が、挑戦者たちの熱戦を見守るレジェンド店として出店する。

会場では、通常サイズの半分量で味わえる1杯800円(2杯セットで1,500円)の食べ比べサイズも用意。通常サイズ1杯1,200円も用意するので、その日の食欲に合わせて選べる。