バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「miffy カラフルカラビナマスコット」を2026年10月第4週より発売する。全5種で価格は500円。

本商品は、約5.5cmの存在感のあるサイズで立体化されたマスコットと、カラフルなカラビナを組み合わせたアイテム。

マスコット部分はふわふわとした手触りが楽しめるフロッキー仕様となっており、思わず触れたくなるような仕上がりである。

バッグやポーチ、リュックなどに取り付ければ、いつでもミッフィーたちと一緒にお出かけを楽しめるのも魅力。 シンプルながら存在感のあるデザインで、日常使いはもちろんコレクションとしても楽しめるラインナップとなっている。

発売情報

miffy カラフルカラビナマスコット

商品名：miffy カラフルカラビナマスコット

発売時期：2026年10月第4週

種類数：全5種

価格：500円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

miffy

miffy

ブルーの洋服を着たおなじみのミッフィーを立体化。ふわふわのフロッキー仕様により、絵本から飛び出してきたようなやさしい雰囲気が表現されている。ブルーのカラビナとの組み合わせも魅力である。

boris

boris

茶色いくまの男の子・ボリスを立体化。ミッフィーの友だちとして親しまれるキャラクターで、冒険心旺盛ながら少しおっちょこちょいな一面が魅力的。フロッキー仕様によるやさしい質感も相まって、ボリスらしい愛らしさを存分に楽しめる。

dan

dan

「たれみみくん」ことダーンがラインナップ。ミッフィーのクラスに転校してきた男の子で、たれみみだけでなくグリーンの洋服も印象的。フロッキー仕様によるやわらかな質感で、ダーンの素朴な魅力が表現されている。

ghost

ghost

一見するとおばけのような姿だが、その正体はシーツをかぶっておばけごっこをしているミッフィー。絵本『うさこちゃんおばけになる』に登場する姿を再現しており、シンプルながらファンにはおなじみの人気デザインとなっている。

miffy crown

miffy crown

王冠をかぶった特別仕様のミッフィーが登場。絵本『うさこちゃんはじょおうさま』で描かれた夢の中の姿をモチーフとしている。鮮やかなイエローの衣装も目を引く、特別感あふれるアイテムである。

SNSでの反響

「なんやこれ！！欲しすぎる」

「おばけみっふぃーの季節だ！」

「ダーン首かしげててかっわいい！！」