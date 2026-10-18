老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、65歳から年金を受け取り始めた男性からの質問です。

◆Q：65歳から年金をもらい始めたら、妻の加給年金も自動的に付くのですか？

「私は65歳になったばかりの男性です。会社員として40年ほど働き、今年から老齢厚生年金をもらい始めました。妻は60歳で、現在は専業主婦です。妻が65歳になるまでは加給年金というものがもらえると聞きましたが、何もしなくても自動的に年金に上乗せされるのでしょうか？ 申請をしないともらえないのであれば、手続きを知りたいです」（匿名さん）

◆A：年金の請求時に必要な手続きを済ませていれば、加給年金はすでに上乗せされている可能性があります。まずは年金決定通知書などを確認してみましょう

加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上あり、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合などに、老齢厚生年金に上乗せされるものです。

相談者は会社員として40年ほど働き、奥さまは60歳で専業主婦とのことですので、ほかの要件も満たしていれば、加給年金の対象になると考えられます。

すでに老齢厚生年金を受け取っているとのことですので、年金の請求時に配偶者の情報を届け出ていれば、加給年金の手続きも済んでいる可能性があります。

まずは、年金決定通知書などで、加給年金額が記載されているか確認してみましょう。

もし加給年金が付いていない場合は、年金事務所に問い合わせてみてください。届け出が必要な場合は、案内に従って手続きを行いましょう。

なお、加給年金は原則として奥さまが65歳になるまで支給されます。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部