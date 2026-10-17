長野久義が明かす“引退”の真相「若い選手たちに託さなきゃと…」決断から発表までの心境を告白

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 10月11日（日）の放送では、昨シーズンに現役を引退した長野が、引退を決意したタイミングや当時の心境について語りました。

【プロ野球 引退の話】

佐藤：この時期は、現役生活に別れを告げる選手も多く出てきます。長野さんは約1年前の2025年10月14日に引退会見をおこないました。その際、選手がどんどんやってきて、壇上では涙を見せなかった長野さんが、実は裏で涙を流していたというエピソードがありますけれども。

長野：あれも作戦通りですからね（笑）。

佐藤：いやいや、そういうこと言わないでくださいよ（笑）。改めて、引退を意識するようになったのは、どのくらいの時期だったのですか？

長野：あまりちゃんと覚えていないですけど、若い選手たちに託さなきゃという気持ちが出てきましたし……たぶん9月の中旬くらいかな。

佐藤：それからは、プレーするときの感覚も変わりました？

長野：いやいや、そんなには。でも「（周りに）引退するんだな」って悟られないように、最後までプレーしましたけど。

佐藤：それはどういうことですか？

長野：変に気を遣わしても嫌なので。

佐藤：なるほど。シーズンが終わる前に発表する選手もたくさんいらっしゃるじゃないですか、引退発表のタイミングって、選手に委ねられているのですか？

長野：そうですね。僕の場合は「全日程が終わってからにしてください」という話はしていました。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/