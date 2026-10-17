「誰も想像していなかった状況だ」大谷翔平、打撃不振の原因はケガではな…









大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズでも不振が続いた。第4戦では待望の本塁打を放ったものの、チームは4連敗での敗退が決まった。故障の影響が疑われる中、打撃コーチは身体面ではなくタイミングに問題があるとの見方を示した。スペイン紙『マルカ』のマティアス・ワンダー記者が10月14日（日本時間15日）に言及した。



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大谷は2024年のポストシーズンでも16試合で打率.230、本塁打3、打点10と大爆発には至らなかった。2025年も最初の9試合では打率.158と苦しんだものの、その後の4試合で6本の本塁打を放って復調した。



しかし今季は再び深刻な打撃不振に陥った。ドジャースがリーグ優勝決定シリーズで敗退となった中、大谷の打撃での貢献不足も大きな焦点となっている。



打撃コーチのアーロン・ベイツ氏は、ポストシーズン開幕前の段階で大谷は「身体的な部分は乗り越えつつある」と説明。現在は球速の違いに対して、どのタイミングで動き始めるかを合わせることが課題だとした。



新たな大谷の不振の理由について、ワンダー氏は「彼は特に速球に苦戦している。8月の最後の本塁打以来、95マイル（約152.8キロ）を超える球に対する打率はわずか.036にとどまっている。これは、誰も想像していなかった状況だ」と言及した。



大谷は今季の大半を怪我に苦しみながら出場を続けてきた。誰もが大谷の不振は怪我が原因だと思っているため、ベイツ氏の発言は多くのファンに驚きを与えるものになるだろう。











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