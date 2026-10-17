秋の行楽シーズン、キャンプなどで川遊びをすることもあるかと思います。そんなシーンで知っておきたいのが、いざというときの対応方法です。

目の前で人が溺れていたら、「すぐに助けなければ」と水に飛び込みたくなるかもしれません。しかし、救助する人まで溺れてしまう二次災害は避けなければなりません。また、水から引き上げて意識が戻ったからといって、そのまま帰宅してよいとも限りません。溺れている人を見つけたときに知っておきたい、救助と応急処置の基本を確認します。

溺れている人を見つけても、むやみに水へ入らない

屋外で溺れている人を見つけたら、まず大声で周囲に助けを求め、119番通報をします。

浮き輪や浮力のある物など、安全な場所から渡せるものがあれば活用します。

一方、救助する側が水に入ることで、一緒に溺れてしまう危険があります。自分の安全を確保できない状況で、むやみに水へ入って救助しようとすることは避けましょう。

水から引き上げたら「反応と呼吸」を確認する

水から引き上げたら、まず声をかけて反応を確認します。

反応がなく、普段どおりの呼吸がない場合は、周囲の人に119番通報とAEDの手配を依頼し、心肺蘇生を開始します。

溺水では呼吸の障害が心停止につながるため、人工呼吸を行える場合は、胸骨圧迫と人工呼吸を組み合わせて行います。AEDが到着したら、濡れている胸を拭いて電極パッドを貼り、音声案内に従って使用します。

反応が戻っても、その後の状態を観察する

反応はないものの普段どおりの呼吸がある場合は、気道を確保できるよう横向きに寝かせます。反応がある場合は、楽な姿勢で休ませます。いずれの場合も、濡れた衣服を除き、可能な限り体を拭いてから乾いたタオルなどで覆い、低体温を防ぎましょう。

水を吸い込んだ可能性がある人は、その後も呼吸状態などに注意が必要です。咳が続く、息苦しい、意識がおかしいなどの症状があれば、速やかに医療機関での評価を受ける必要があります。

溺水の救助では「助ける人の安全」も忘れない

溺れている人を見つけたら、一刻も早く助けたいと思うでしょう。しかし、救助する人まで水に入って溺れてしまっては、被害がさらに大きくなります。

まず周囲に助けを求めて119番通報をし、自分の安全を確保したうえで、浮力のあるものを渡すなど、できることを行いましょう。

水から引き上げた後に反応や普段どおりの呼吸がなければ、心肺蘇生を開始することも重要です。

溺れている人を見つけたときの救助と応急処置について、救急科の専門医に聞いてみました。

水場から引き上げた後、安全確保が可能な場所で蘇生を行いましょう。正常な反応と呼吸がなければ救急要請を行い人工呼吸・心肺蘇生の開始を検討してください。 それと同時にAEDの手配も行います。一人ですべて行うことは困難ですので、周囲に助けを求め適切に役割分担をすることも重要です。 傷病者の濡れた衣類はAEDパットの装着の妨げになり、また低体温の原因にもありますので、濡れた衣類は除去し可能な限り体を拭いて保温に努めましょう。