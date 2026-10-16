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ロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズで4連敗を喫し、ワールドシリーズ3連覇の夢が潰えた。100勝を挙げたチームが敗退したことで、デーブ・ロバーツ監督の去就にも注目が集まっている。スペイン紙『マルカ』のホセ・ロドリゲス記者が10月15日（日本時間16日）に言及した。



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ドジャースはブルワーズとの4試合で得点圏の43打数で安打5と決定力を欠き、第4戦では4点のリードも守れなかった。



ロバーツ監督については、今季の敗退によって将来を巡る議論が再燃している。ただし2029年まで契約を残しているが、今季の采配について詳細な検証が行われることは避けられないだろう。



特に投手起用、打順の頻繁な変更、そしてリーグ優勝決定シリーズ第3戦、第4戦でブルワーズのブルペンを攻略できなかった点は、球団内部での重要な検討材料になる。



采配に疑問の声が多いロバーツ監督についてロドリゲス氏は「圧倒的な強さを誇るロースターなのに、なぜ反撃の余地もなく4連敗を喫することになったのか、説明を迫られることになるだろう」と言及した。



監督の采配は結果が全てであり、特にポストシーズンでのロバーツ監督の起用はことごとく裏目に出てしまった。早くも去就に注目が集まっているが、契約の通り続投であれば、来季への反省として生かしてほしいものだ。











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