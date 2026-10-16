株式会社かっぱ太郎は、神戸生まれのオリジナルゆるキャラ「かっぱ太郎」のお披露目会を、10月25日に神戸百年記念病院(神戸市兵庫区)で開催される「第6回 百年いきいきフェスタ」にて実施する。

「かっぱ太郎」がイベント会場に登場し、来場者と交流するのは今回が初めてとなる。当日はダンスやじゃんけん大会を行い、地域の人々と触れ合う。

神戸生まれのゆるキャラ「かっぱ太郎」

かっぱ太郎は、表六甲水系や明石川水系、武庫川水系など、神戸の山と海とを“つなぐ”川の精霊として誕生した、神戸生まれのオリジナルゆるキャラだ。

「ボチボチいこ」が口癖で、ゆるい雰囲気をまといながらも時に本質を突きつつ、現代社会に疲れている人々に癒やしと笑顔を届けている。また、サングラスは異文化交流を先駆けて促進してきた神戸のハイカラなイメージを表している。

株式会社かっぱ太郎では、かっぱ太郎を通じて神戸の魅力を楽しくユニークに発信し、地域の人たちとともに神戸の活性化に貢献することを目指しているという。神戸を「かっぱ太郎のふるさと」として定着させることが目標のひとつであり、「かっぱ太郎に会ってみたい」という気持ちをきっかけに神戸を訪れる人が増え、食、風景、文化、人との交流など、神戸そのものを楽しんでもらえる未来を実現するため、地域のイベントや企業・団体とのコラボレーションなどを通じて活動を広げている。

SNSからリアルへ。「かっぱ太郎」が初めてイベント会場に登場

これまでかっぱ太郎は、SNSを中心に、“伝える”“つなぐ”をコンセプトに掲げ、神戸の魅力を発信しつつ、世の中の人々に癒やしと笑顔を届ける活動をしてきた。また、神戸市内を中心にガチャガチャを設置し(現在は神戸市内6か所、西宮市内に1か所設置)、協力店舗や病院、地域のイベントなどでステッカーを無料配布するなど、リアルな場での接点も少しずつ増えている。

今回実施する「百年いきいきフェスタ」でのお披露目会では、かっぱ太郎が初めてイベント会場に登場する。当日は12時10分から12時30分まで、神戸百年記念病院 1階ロビーでお披露目会を実施。ダンス＆じゃんけん大会を通じ、来場者と交流するという。

なお、ダンスでは、かっぱ太郎がキッズダンサーや来場者とともに、オリジナルソング『ポリポリパリン♪』に合わせて踊る。

「第6回 百年いきいきフェスタ」

かっぱ太郎お披露目の舞台となる「第6回 百年いきいきフェスタ」は、神戸百年記念病院が主催する地域向けイベントだ。

「百年の想いを地域の未来につなぐ健康の輪」を掲げ、健康チェック、体力測定、身体データ測定、骨密度測定、血圧測定・血管年齢測定などの健康増進コーナーをはじめ、飲食ブース、ワークショップ、防災講座、音楽イベントなど、幅広い企画が予定されているという。

かっぱ太郎お披露目会 開催概要

日時：10月25日(日)12:10～12:30

場所：神戸百年記念病院 1階ロビー

参加費：無料

イベント名：第6回 百年いきいきフェスタ

※イベント開催時間は10:00～15:00

会場：神戸百年記念病院(神戸市兵庫区御崎町1-9-1)

アクセス：市営地下鉄海岸線「御崎公園駅」より徒歩約7分

※車を利用する方は、近隣の有料駐車場を使用すること。また、公共交通機関での来場を推奨。

※JR兵庫駅に臨時無料送迎バスが発着する。