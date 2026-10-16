プレミアムブランド路線への変革をリードした「2代目カイエン」の進化

ポルシェ初となるSUVというエポックメイキングな役割を担った初代カイエンのバトンを引き継ぎ、2代目の「958型」カイエンのモデルライフは2010年にスタートした。

【画像】フラッグシップSUVとしてのプレミアムな立ち位置を確立した、2代目カイエン（写真10点）

大成功を収めたモデルのフルモデルチェンジには、キープコンセプトが選ばれることが多い。958型カイエンもご多分に漏れず初代からの路線は大きく変えずに、時代が求める「燃費性能の向上」を主眼とした徹底的な改良がなされた。

ボディサイズはわずかながら拡大したものの、素材や部品の最適化により、初代と比べて見事な軽量化に成功。さらには、アイドリングストップやエネルギー回生システムなど環境・燃費性能向上に役立つ最新デバイスが惜しみなく搭載された。

モデル初期は「カイエン」「S」「ターボ」の3グレードで展開されたが、2代目の最もアイコニックなグレードとして、カイエンとしてもポルシェとしても初となる「S ハイブリッド」が設定された。

最高60km/hまではモーターのみでのEV走行が可能であり、そこに3L V6スーパーチャージャーエンジンに組み合わせることで、システム全体で380psという大パワーを発生するハイブリッドシステムを搭載している。

特筆すべきは、ポルシェのハイブリッドシステムが単なる「燃費向上のためだけ」の環境技術にとどまっていない点だ。アクセルを踏めば、ポルシェらしいアグレッシブかつスポーティな走りを強烈にドライバーへ提供する。環境性能とドライビングプレジャーを妥協なく高次元で融合させた、まさにブランドの新たなベンチマークとなる仕様であった。

958型の登場から2年が経過すると、最上位となる「ターボS」とスポーティな「GTS」の2グレードが追加され、ラインナップは一気に5グレード体制へと拡充された。

さらにそこから2年経ち、2014年に迎えたマイナーチェンジ。

誕生以来、幅広いユーザーニーズに応えるべく幾多のバリエーションを拡充してきたカイエンだが、ここで大きな転換点が訪れる。すべてのグレードでMT（マニュアル・トランスミッション）の設定が廃止され、、モデルライフで初めての「選択と集中」がなされたのだ。

このマイナーチェンジにおけるもう一つの大きな変更点は、メカニズムとデザインの両面における「格上げ」にあった。

1点目は「S ハイブリッド」が外部充電可能なPHEVシステムへと進化を遂げた「S E-ハイブリッド」へと置き換わったこと。

そして2点目は、サテンプラチナのアクセントや上質な専用装備でまとめられたラグジュアリー路線「プラチナエディション」が一部グレードに新設定されたことだ。

こうした大胆な舵取りの背景には、マイナーチェンジの直前に、カイエンの弟分に当たるコンパクトSUV「マカン」が誕生したことにも関係している。マカンとカイエンのヒエラルキーを明確にし、フラッグシップSUVとしてのプレミアムな立ち位置をより分かりやすく表現したかったに違いない。熟成の極みに達した、まさに戦略的なアップデートとなった。

2代目のマイナーチェンジは、ポルシェという「プレミアムブランドがつくるSUVに乗りたい」という新たな顧客との接点を創造するための挑戦だったとも言えるだろう。

モデル末期の2017年には、ポルシェコネクトのコンシェルジュサービスが日本国内で開始した。飛行機やレンタカー、ホテルなどの予約を可能とするサービスで、スポーツ走行という限定された役割ではなく、プレミアムなライフスタイル全般を支援するブランドへポルシェ全体が変わっていくことが明確化されていった。

そして、2017年末にカイエンは3世代目へとバトンタッチしていく。

文：西村泰宏 写真：ポルシェAG

Words: Yasuhiro NISHIMURA Photography: Porsche AG