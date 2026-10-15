バルセロナに所属するブラジル代表FWハフィーニャは、次戦出場可能な状態にあるようだ。15日、スペインメディア『マルカ』が報じている。

ハフィーニャは今シーズン、ここまで公式戦8試合出場で14ゴールアシストの大爆発。2試合連続ハットトリックを記録するなど偽9番として圧巻のパフォーマンスを披露している。しかし、9月・10月のブラジル代表活動期間中に筋肉系のトラブルに見舞われ、代表チームから離脱。バルセロナへと戻り、コンディション調整を続けてきた。

同選手は10日に行われたラ・リーガ第8節のヘタフェ戦および13日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節ガラタサライ戦を欠場。当初、ハンジ・フリック監督も「彼を大切に扱う必要がある」と語り、上記2試合の欠場を明言していた。

開幕から連勝街道を走るバルセロナは今後、ベティス戦、パリ・サンジェルマン戦、レアル・マドリード戦とビッグマッチが続くことになる。そんな重要な時期を迎えるチームにとって、朗報となったのが、ハフィーニャのチーム練習復帰。同選手は木曜日の練習に参加し、『マルカ』も3連戦に出場できる状態にあると伝え、バルセロナにとっても極めて重要な意味を持つと記している。

なお、同メディアは同選手が段階的な復帰プロセスを踏むだろうと指摘。17日に控えるベティス戦は途中出場から復帰を果たし、来週控えるビッグマッチでの先発メンバー復帰を目指すことになるだろうとの見解を示している。