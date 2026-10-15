乃木坂46賀喜遥香「本当に太陽みたいな人」坂道選抜で櫻坂46山﨑天とのシンメに歓喜＆大緊張!?

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月8日（木）の放送では、遥香先生も参加している坂道選抜が歌う楽曲「Audition」について語った模様を紹介します。＜生徒（リスナー）からのメッセージ＞「青葉坂46のオーディションテーマソング『Audition』のMVが公開されましたね！ 3つの坂道で衣装が違って、どのグループにも似合っているなと思いました。また『遥香先生と天ちゃん先生のシンメ良すぎない!?』ってなりました。2人とも高身長で、声の相性もめっちゃ良くないですか!? お2人で歌っているところを何回も聴いてしまいますし、MVで遥香先生が映るたびに『カワイイ～!!』ってなっていました。『Audition』のMV撮影の裏側やエピソードなどがあったら聞きたいです！」（滋賀県 28歳）賀喜：私たち乃木坂46と櫻坂46さん、日向坂46さんの3つの坂道のなかから選ばれた15人の坂道選抜が歌っている、青葉坂46のオーディションテーマソング「Audition」のMVが公開されたんですよ。すごいこだわりの詰まったMVで、よく見たら衣装が違うんです！ それぞれの坂道のイメージに合わせて衣装さんが作ってくださって、それがうれしかったんですよね。「乃木坂46ってこうなんだ！」みたいな、改めて自分たちの個性を感じることができて楽しかった。賀喜：こちらの楽曲は15人で歌っているんですけど、センターが私たち乃木坂46の“にゃん”ですね、井上和先生です！ ほかにも、乃木坂46から5人が代表して選ばれたので、「乃木坂46を一身に背負って頑張ろう！」という気持ちもあります。乃木坂46から坂道グループが始まって、そこからどんどん新しい坂道が生まれていって、今の三坂ができあがっているので……。だから、フロントメンバーも各坂道から1人ずつなんですね。（日向坂46の）小坂菜緒さんと（櫻坂46の）森田ひかるちゃん、そして、井上和ちゃん。そう考えると、最初に生まれた乃木坂46が責任を持ってというか、センターに立ってこの歌を歌うことに意味があるんだろうなと思って。多分、井上和ちゃんからするとものすごくプレッシャーだし、アイドル歴も、両サイドのお2人のほうが和ちゃんより長かったりするから、すごい葛藤もあったと思うんだけど、にゃんはすごく堂々と立ってくれていて、私たちからしたら誇りだったね。それも和に直接言った（笑）！「私は、和がここに立っていることに意味があると思うからさ。だから、ありがとう！」って言ったら、和も「そんなそんな……」とか言っていたけど（笑）。本当にありがとうだったの！賀喜：私の隣には（日向坂46の）正源司陽子さんがいらっしゃって、シンメが（櫻坂46の）山﨑天ちゃんだったから、「私、天ちゃんとシンメだ！」と思って！ それこそ、坂道合同オーディションのときに天ちゃんも一緒だったから、うれしいなと思っていたんですけど、私は緊張しいですし、なかなか自分から声をかけることができないんです。だけど、「Audition」のMVのダンスの振り入れというか、リハーサルみたいな日があって、そのときに天ちゃんが……もう本当に太陽みたいな人なんです！ 温かくて眩しくて。それで、私と2人で踊る振り付けがあったときに、天ちゃんが肩を組んできてくれて、「かっきー！ シンメうれしいよ～！」みたいな、すごく明るく声をかけてくれたの！肩をガシーッて揺らしながら「これが最初で最後のシンメかもしれないし、うれしいよね～！」みたいなことを笑顔で言ってくれたの。なのに、私は挙動不審になりすぎて、緊張しすぎて、天ちゃんに肩を持たれて揺らされながら、「はい、すごくプレッシャーです……」って（笑）。そうしたら、天ちゃんが「えー！ 嘘!? なんでよ！」みたいな（笑）。それを後悔しているんです。私も「天ちゃんとのシンメうれしいよー！」みたいな感じでいけば良かったのに、緊張しすぎて「ありがとうございます……」みたいになっちゃったから（笑）。だけど、天ちゃんが場を明るくしてくれたし、振り付けもみんなで揃って頑張って、すごく素敵なMVができあがりました！自分もオーディションを受けた身なので、オーディションを受けるときの不安とか緊張とか、そういう気持ちは今でも忘れられないくらい覚えています。だから、青葉坂46のオーディションを受ける方々の気持ちが少しでも軽くなったらいいなとか、「オーディションを受けてみよう！」と思ってもらえるきっかけというか、背中を押せる曲、MVになっていたらいいなと思っています！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info