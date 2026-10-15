







千葉ロッテマリーンズは10月16日12時00分よりマリーンズオンラインストア限定で、上田希由翔内野手が記録した球団通算8500本塁打を記念したグッズの受注販売を開始することを発表した。



[caption id="attachment_295717" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]









上田内野手は 10月3日のソフトバンク戦(ZOZOマリンスタジアム)に先発出場し、8回裏の攻撃でソフトバンクの松本晴投手よりライトへ球団通算8500本塁打となるホームランを記録。



販売する記念グッズは、記念Tシャツやフェイスタオルなど12商品のラインナップとなる。



商品一例は次の通り。



上田希由翔内野手は、「球団通算8500本塁打という、こんな大きな節目に自分が一本を打つことができて本当に光栄です。これまで偉大な先輩方が積み上げてきた歴史の中に名前を刻めたことを嬉しく思います。これからもチームの勝利に貢献するバッティングができるよう頑張ります！」とコメントしている。



＜上田希由翔内野手「球団通算8500本塁打記念グッズ」 商品一例＞

・フェイスタオル：2,000円

・Tシャツ(カラー:ブラック･ホワイト/サイズ：S･M･L･XL) 3,800円

・トートバッグ：4,000円

・マグカップ：1,900円



※全て税込み。販売はマリーンズオンラインストアにて10月16日12時00分より10月25日23時59分まで受注しています。

※その他の詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。









































【写真】上田希由翔「球団通算8500本塁打記念グッズ」のフェイスタオル





[caption id="attachment_295716" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]























価格：

16,500円





（2026/10/08 16:44時点 ）



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【了】