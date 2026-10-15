「いろんな思い出がよみがえってきて、ちょっとドキドキしたりして(笑)」――フジテレビ系バラエティ番組『くりぃむトーク!超体験!?グランプリ』(毎週木曜23:00～)が、きょう15日にスタート。初回収録後、くりぃむしちゅーの上田晋也と有田哲平が、かつてバラエティ番組『ズバリ言うわよ!』(TBS)で共演した細木数子さんとの思い出を語った。

「細木先生の面影がある」

初回放送には、細木数子さんの娘で六星占術の継承者・細木かおりがゲスト出演し、亡き母にまつわる驚きのエピソードを披露。「“早く結婚しなさい”と言われ続け、無理やりお見合いをさせられていた」という豪快な話に、くりぃむしちゅーの2人も驚く。さらに上田も、共演当時の“細木数子豪快伝説”を明かす。

初回の収録を終えた上田は「やっぱり、細木かおりさんが来てくれたのはうれしかったですね」とコメント。

有田も「われわれ、お母様の細木先生とは数年間、バラエティ番組でご一緒させていただいたんですけど、実はその当時、かおりさんとも何度か顔を合わせていたらしくて。意外と共通の思い出も多くて、なかなか感慨深いものがありました」と振り返った。

これに上田は「そうだね、懐かしかったな～。かおりさんって、話し方やしぐさに、やっぱりどこか細木先生の面影があるんですよ。だからいろんな思い出がよみがえってきて、ちょっとドキドキしたりして(笑)」と、長年共演した細木さんに思いをはせた。

「優しい一面とか、チャーミングな一面が」

一方、有田は、戸田恵梨香が細木さんを演じるNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』にも言及。

「今、配信のドラマなんかの影響で、細木先生の、ある種ダークな部分に注目が集まっているようなところがあるじゃないですか」とした上で、「今回かおりさんは、あのドラマで描かれているのとは違う、細木先生の優しい一面とか、チャーミングな一面が伝わってくるようなエピソードもたくさん話してくれて。そういう意味でも、すごくうれしかったです」と語った。

初回にはこのほか、山里亮太(南海キャンディーズ)が妻・蒼井優との結婚につながった2つの偶然を明かすほか、平愛梨が長友佑都とのなれそめ、猪狩蒼弥(KEY TO LIT)が木村拓哉からかけられた思いがけない一言などを披露する。

【編集部MEMO】

くりぃむしちゅーは、上田晋也と有田哲平によるお笑いコンビ。ともに熊本県出身で、高校時代の同級生。旧コンビ名は「海砂利水魚」。『くりぃむナンタラ』『しゃべくり007』など、数多くのバラエティ番組で活躍する。2004年から2008年には、細木数子さんとTBS系バラエティ番組『ズバリ言うわよ!』で共演した。

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