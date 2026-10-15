「なぜあの人はすぐ舌打ちをするのだろう」と、不快な思いをした経験はありませんか。 舌打ちをされると、「自分が何か悪いことをしてしまったのかな」と不安になったり、嫌な気分になったりするものです。この記事では、舌打ちをする人の心理や特徴、周囲に与える影響、職場や日常生活での上手な対処法、そして舌打ちをしてしまう人の改善方法まで詳しく解説します。

舌打ちする人の心理

舌打ちの裏にはさまざまな心理が隠れています

舌打ちは、言葉にできない感情が態度として表れたサインであることが少なくありません。理由は人によって異なりますが、まずは舌打ちの背景にある心理に目を向けてみましょう。

イライラやストレスを発散したい

舌打ちは、いら立ちやストレスを解消したいときに表れやすいもの。仕事や人間関係などでそれらがたまっていくと、抑えきれずに「チッ!」と瞬間的に発散してしまう人は少なくないようです。

思い通りにならず不満を表している

物事が自分の期待通りに進まないときや、相手の行動に納得できないときに、周囲に不満を示すために舌打ちをする人もいます。ただし、舌打ちが必ずしも他人に向けられているとは限りません。ミスをした自分自身に対するいら立ちが表れている場合もあります。

相手を威圧・牽制したい気持ちがある

相手を威圧したり、牽制したりするために、わざと大きな音を出して舌打ちをする人もいます。相手を委縮させ、自分の要求を通しやすくしようとするのです。強く言い返せない人に対して行われる場合は、このケースの可能性があります。

無意識のクセになっている

本人には悪気がなく、長年の習慣として舌打ちをしている場合もあります。無意識の行動なので自分では気づかず、周囲の人に指摘されて初めて自覚する人もいるでしょう。

感情をうまくコントロールできない

感情のコントロールが苦手で、怒りや焦りなどのマイナス感情が沸き上がると、衝動的に舌打ちという行動で表してしまう人もいます。自分の気持ちを言葉として整理して伝えることが苦手で、周囲がどのように受け止めるかまで想像できないのでしょう。

舌打ちする人の特徴

舌打ちする人の特徴

舌打ちをする人には、感情表現や考え方に共通する特徴があります。ただし、ここで紹介する特徴がすべての人に当てはまるわけではありません。

感情が表に出やすい

怒りや不満を感じた際に感情が表情や態度に出やすい人は、舌打ちをしてしまいがち。いら立ちを感じると、舌打ちだけでなく、大きなため息をついたり暴言を吐いたりといった攻撃的な態度で表してしまいます。

プライドが高く自分の非を認められない

プライドが高く、自分の考えに固執する人は、自身の失敗や人からの指摘をなかなか受け入れられません。自分の非を素直に認めることができず、いら立ちや不満が舌打ちとして表れることも。

考え方が自己中心的

自己中心的な考え方をする人は、自分の価値観を優先するあまり、周囲への配慮が不足しがちです。思い通りにならない場面で、相手に聞こえるように舌打ちし、不満を示したり、相手を自分の望むように動かそうとしたりすることもあります。

舌打ちする人が周囲に与える影響

舌打ちはたった一音ですが、周囲の人に与える影響は決して小さくありません。繰り返されると、場の雰囲気を悪くするだけでなく、相手にストレスを与えたり、職場のコミュニケーションに支障をきたしたりすることもあります。ここでは、舌打ちが職場や家庭に及ぼす影響を解説します。

職場や家庭の雰囲気を悪くする

職場や家庭などで頻繁に舌打ちする人がいると、周囲の人は不快に感じたり、場の空気が悪くなったりします。周囲が相手の機嫌をうかがうようになると、気軽に会話を楽しめなくなり、場全体に緊張感が漂うように。

相手にストレスや恐怖心を与える

舌打ちは、否定や怒りのサインとして受け取られやすく、聞いた相手に精神的な負担を与えます。何度も繰り返されると、「また舌打ちされるかもしれない」と不安になり、相手の顔色をうかがったり、萎縮して自分の意見を言えなくなったりすることも。

チームワークやコミュニケーションの質が低下する

舌打ちをする人がいる職場では、周囲が意見をいいにくくなり、報告や相談が減ってしまいます。結果としてコミュニケーションが不足し、チーム全体の生産性や信頼関係の低下につながる恐れがあります。

パワハラ・モラハラと受け取られる可能性がある

一度の舌打ちだけで、直ちにハラスメントに該当するとは限りません。ですが、特定の相手に舌打ちを繰り返していると、精神的な嫌がらせと受け止められ、問題になる可能性があります。本人に威圧する意図がなくても、周囲からの信頼を失ったり、職場内で孤立したりすることもあるため注意が必要です。

舌打ちする人への上手な対処法

自分のストレスを減らすケアも必要です

舌打ちを繰り返されると、ストレスがたまり、仕事や日常生活に支障が出ることもあります。相手の言動に振り回されすぎないよう、自分の心を守ることも大切です。ここでは、相手との関係や状況に応じて実践できる対処法を紹介します。

自分に向けられたものかを冷静に見極める

舌打ちを聞くと、自分が責められているように感じることがあります。しかし、舌打ちが本人のストレス発散や日頃のクセだと判断できれば、「今日は機嫌が悪いんだな」とさらりと受け流すことができます。すべてを自分に向けられたものだと受け止めず、まずは状況を冷静に見極めましょう。相手の感情まで自分が背負う必要はありません。

必要以上に反応せず、距離をおく

相手が周囲の反応を期待して舌打ちをしている場合、大きく反応すると、その行動を繰り返すきっかけになることがあります。心配そうに機嫌をうかがったり、こちらも不機嫌な態度をとったりせず、必要以上に反応しないのが無難です。それでも改善が見込めない場合は、相手と物理的・心理的な距離をおくことも大切です。

状況によっては本人と話をする

信頼関係がある相手なら、「なにか気に障ることがありますか?」と理由を尋ねたり「舌打ちされると、自分が責められているようで不安になる」と伝えたりするのもいいでしょう。ポイントは舌打ちを責めるのではなく、自分の気持ちとして伝えることです。本人が無意識に舌打ちをしていたなら、指摘されて初めて気づく場合もあり、誤解が解けやすくなります。

職場では上司や相談窓口に相談する

繰り返される舌打ちが気になってしまい、仕事に集中できないなどの支障が出る場合は、ひとりで抱え込まず、上司や人事担当者、社内の相談窓口などに、いつ、どこで、どのようなことがあったのかを具体的に伝えましょう。必要に応じて、日時や状況を記録しておくと相談しやすくなります。仕事内容や席の配置などを調整してもらうことで、相手との接触を減らせる場合もあります。

自分のストレスケアも忘れない

毎日、我慢しながら舌打ちを聞き続けると、精神的な負担が積み重なっていきます。メンタルの健康を維持するために、自分のストレスを減らすようにしましょう。十分な休息をとったり、自然のなかでリフレッシュしたり、趣味に没頭したり。舌打ちに過敏にならない精神状態でいられるようにセルフケアを意識することが大切です。

自分が舌打ちをしてしまう人の改善方法

無意識に舌打ちをしたときは誰かに指摘してもらうのも方法のひとつ

舌打ちには、自分の気持ちを正確に伝える効果はほとんどありません。悪気がなくても、周囲に不快感や緊張を与え、信頼関係を損なう原因になります。自分に舌打ちの癖があると気づいたら、この機会に直しませんか。ここでは改善につながる具体的な方法を解説します。

舌打ちの原因を整理する

まずは自分がどのような場面で舌打ちをするのかを知ることです。今日一日の行動を振り返り、舌打ちをしてしまった理由を紙などに書き出してみるといいでしょう。原因が明確になると、舌打ちをしないための対処や考え方の改善につなげやすくなります。

自分の舌打ちと周囲に意識を向ける

無意識に舌打ちをしている場合は、まず自覚することが必要です。家族や同僚など信頼できる人に協力を依頼し、舌打ちしたときに指摘してもらいましょう。人は舌打ちを注意しにくいものなので、事前に決めておいた指サインを出してもらう、舌打ちを5回指摘されたらジュースを1本おごる、などゲームのようにルールを決めて依頼するのがおすすめです。

また、自分で舌打ちに気づいたときは、周囲に意識を向け、「みんなをイヤな思いにさせている」と考えるようにしましょう。

深呼吸やアンガーマネジメントを取り入れる

イライラや怒りを感じたら深呼吸をしたり、その場を少し離れたりする習慣をつけましょう。感情を落ち着かせる時間をつくると、衝動的な舌打ちを防ぐことができます。ストレスを溜め込んでしまう人は、自分に合う方法でこまめにストレスを発散させましょう。

音でなく、言葉で気持ちを伝える習慣をつける

不満や怒りは舌打ちではなく、言葉で伝えることを意識しましょう。不機嫌さを態度だけで察してもらおうとするのではなく、落ち着いて言葉にすることで、周囲も適切に対応しやすくなり、人間関係のトラブル減少につながります。

舌打ちの代わりになる行動を用意する

舌打ちをやめるには、イライラや怒りを感じたときに「水を飲む」「目を閉じて深呼吸する」「手を握る」「空を見上げる」など、舌打ちの代わりになる行動を決めておくのも効果的です。ただし、大きなため息をついたり、足を小刻みに鳴らしたりといった、舌打ちと同じように人を不快にさせる行動はNG。感情を発散するだけでなく、落ち着きを取り戻せる行動に置き換えることが大切です。

舌打ちする人には冷静さと適切な距離感を保って、自分を守ろう!

舌打ちする相手とは少し離れてストレスを増やさないつきあいを

たとえ本人は無意識でも、舌打ちは周囲に大きな不快感や不安を与えます。相手にやめてほしいけれど、それが難しい環境ならば、自分のストレスを増やさないことが一番大切です。舌打ちの音に過敏にならず、舌打ちする相手とは心身の距離をおいて、自分自身を守りましょう。

また、自分が舌打ちをしていることに気づいた場合は、言葉や別の動作に置き換えることが重要です。本記事で紹介した方法も取り入れて、少しずつ改善を重ねることで、周囲とのコミュニケーションや信頼関係も改善していくでしょう。