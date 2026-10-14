「交渉は継続中」村上宗隆、ホワイトソックスと契約延長なるか！？　メジ…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手について、同球団のクリス・ゲッツGMが13日（日本時間14日）、代理人と契約延長について協議していることを明らかにしたと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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同メディアによると、米ラジオ局『670ザ・スコア』のブルース・レバイン記者の情報として、ゲッツGMが「夏の終わりに村上の代理人と契約延長の話し合いを始め、交渉は継続中」だと語ったという。



村上は昨オフ、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億7000万円）の契約を結んだ。



2027年の年俸は1750万ドル（約27億7000万円）の予定である。



それを踏まえ、同メディアは「日本人スラッガーをシカゴに長く留める延長契約に、双方が関心を持っているようだ」と伝えている。



メジャー1年目となった今季の村上は、レギュラーシーズン127試合に出場し、打率.207、出塁率.347、長打率.478、35本塁打をマーク。











ただし課題も残った。



同メディアは、村上の三振率が35.4％に達し、レギュラーシーズン最後の2カ月は打率.156、出塁率.299、長打率.375にとどまったと指摘している。



シーズン35本塁打の長打力を示した一方、三振の多さは最後まで課題として残った。



それでも球団と代理人の間ではすでに夏の終わりから延長交渉が進んでおり、その行方は今オフのホワイトソックスにとって大きな焦点となりそうだ。



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