ロッテは14日、10月16日12時00分からマリーンズオンラインストアで横山陸人投手･鈴木昭汰投手･西川史礁外野手のパ・リーグ個人タイトルの獲得を記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。

今季最多セーブ投手賞を受賞した横山陸人投手（35セーブ）、最優秀中継ぎ投手賞を受賞した鈴木昭汰投手（39ホールドポイント）、および最多安打者賞を受賞した西川史礁外野手（155安打）の3名による記念グッズとなる。

販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールなどの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計24商品のラインナップとなる。

販売はマリーンズオンラインストアにて10月16日12時00分から10月25日23時59分まで受注している。

▼ 横山陸人投手･鈴木昭汰投手･西川史礁外野手 パ・リーグ個人タイトル獲得記念グッズ 商品一覧

・直筆サイン入り2面式フォトパネル（限定99個、証明書付き）：45,000円

・直筆サインボール＆オリジナルトレカセット（専用ケース付）（限定9個、証明書付き）：85,000円

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：2,000円※全て税込み

※その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて。

※直筆メッセージデザインに施されているメッセージとサインはプリント