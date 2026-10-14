スガキコシステムズは10月22日から、昨年15万食を完売したスガキヤ流二郎系ラーメン「スガジロー」を数量限定で発売する。今年はスープのコクとうま味を強化したラーメンに加え、麺量1.5倍の新商品「スガジロー油そば」も登場する。

「スガジローラーメン」が進化して復活

2024年、2025年の販売時に売り切れが続出した「スガジロー」。今年は定番の「スガジローラーメン」のスープをさらに濃縮し、コクとうま味を強化した。

「スガジローラーメン」(780円～)は、スガキヤ特製の和風とんこつスープをベースに、ニンニクや特製背脂、大判の直火焼きチャーシュー、たっぷりの野菜、食べ応えのある太麺を組み合わせた一杯。

チャーシューを4枚のせた「肉入スガジローラーメン」(930円～)も用意する。麺の大盛りは追加110円。

新作「スガジロー油そば」は麺量1.5倍!

今年新たに登場するのが、汁なしタイプの「スガジロー油そば」(780円～)だ。

「スガジローラーメン」の1.5倍の麺量を使用し、太麺にコクとうま味を凝縮した濃厚な和風だれ、背脂、ニンニク、野菜、直火焼きチャーシューを組み合わせた。なお、油そばは麺の大盛りに対応していない。

チャーシュー4枚入りの「肉入スガジロー油そば」(930円～)も販売する。販売は10月22日から、対象のスガキヤ店舗で開始し、なくなり次第終了となる。一部店舗は対象外で、関東の本厚木ミロードイースト店では11月5日から販売する。また、カエデウォーク長津田店と本厚木ミロードイースト店では価格が異なる。

スガキヤ公式アプリでは、対象商品を割引価格で購入できるクーポンも配信する。

滋賀県彦根市に新店舗もオープン

さらに、10月22日10時には滋賀県彦根市に「スガキヤ カインズ彦根店」がオープンする。オープン記念として、アプリ会員限定で「特製ラーメン」「五目ごはん」「クリームぜんざい」のセットを、通常1,250円のところ990円で販売する。期間はオープンから7日間。

また、オープンから4日間は各日先着400人に「スーちゃんA4クリアファイル」を配布。5,370円相当のグッズが入った「スーちゃんグッズセット」(4,000円)も数量限定で販売する。

10月28日までに公式アプリへ会員登録し、カインズ彦根店をお気に入り登録すると、10月30日に同店で使えるミニソフトクリーム無料クーポンが配信される。