「Orange Station Live 2026」第2弾出演アーティストにmuqueが決定！ go!go!vanillas・Lucky Kilimanjaroとの3マンライブが実現

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽ニュース。今回は、TOKYO FMとFWD生命が開催する音楽ライブイベント「Orange Station Live 2026」に注目。第2弾出演者として発表された福岡発の3ピースバンド・muqueの意気込みコメントをはじめ、本イベントの立ち上げに込められた熱い想いをお届けします。TOKYO FMがFWD生命とともに開催する音楽ライブイベント「Orange Station Live 2026」（2026年12月3日（木）Zepp Haneda(TOKYO)にて開催）の第2弾出演者として、muqueが決定しました。muqueは2022年に結成された福岡発の3ピースバンドで、同時代性の高いトラックと叙情的な歌詞、どこか和を漂わせるメロディラインで注目されています。go!go!vanillas、Lucky Kilimanjaroとはフェスで同日になったことがありますが、3マンでのライブは今回が初めて。いま最も注目される次世代バンドの共演を、ぜひお見逃しなく！ なお、10月12日（月・祝）11：30～13：00 放送の特別番組「TOKYO FM ホリデースペシャル『人生に、鳴り止まない音楽を』」にもmuqueの出演が決定しています。go!go!vanillasとともに、イベントの魅力や音楽に対する思いをたっぷりと語ります。「フェスでは同じ日になったことがある2組。今回3マンというこれまでより近い距離で共演できることを嬉しく思います。リスペクトを持ちつつ、自分達muqueの音楽をZepp Hanedaに響かせます！ 当日めちゃくちゃ楽しみです」昨今はSNSの流行などにより、アーティストは自由に音楽を発信でき、以前に比べるとオーディエンスもメジャーかインディーズであるかは関係なく、人それぞれの“推し”を自由に楽しむことができる時代。しかしリアルイベントではメジャーとインディーズが重なるシーンはまだまだ少ない。リアルでも、メジャーとインディーズの垣根を越え、アーティストとオーディエンスが一緒に音楽を楽しみ、お互いを讃え合って明日への活力に繋げてほしい。ブランドスローガン「Celebrate living（人生を讃えよう。）」を掲げるFWD生命は、そのような想いからこのイベントを2024年に立ち上げました。日時：2026年12月3日（木） 開場17:30／開演19:00会場：Zepp Haneda(TOKYO)（東京都大田区羽田空港1丁目1-4）出演アーティスト：go!go!vanillas／Lucky Kilimanjaro／muque※詳細は「Orange Station Live 2026」公式サイトをご確認ください。