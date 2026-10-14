2026年10月の新作5品まとめ(10月13日発売予定)

本記事ではミニストップで10月13日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、かぼちゃや舞茸など旬の味わいを楽しめる商品をはじめ、濃厚なスイーツや彩り豊かなごはんメニューまで、深まる秋にぴったりのラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年10月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「ふんわり玉子のデミオムライス」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

玉子のふんわりとした食感が特徴の「ふんわり玉子のデミオムライス」(699.84円)は、少しビターに仕上げたデミグラスソースが、玉子との相性抜群な一品です。

「秋の彩りちらし寿司」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 東北、関東、九州

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「秋の彩りちらし寿司」(321.84円)は、錦糸卵や人参、蓮根、みどり野沢菜など彩り豊かな具材に加え、秋が旬の椎茸煮も入っています。

「舞茸ごはん」(116.64円)

価格 : 116.64円

販売地域: 東北、関東、東海、近畿、四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

舞茸と人参、油揚げを牡蠣だしつゆで炒め、ごはんと一緒に炊き上げた舞茸ごはんのおにぎり「舞茸ごはん」(116.64円)は、かつおだしがきいた、やさしい甘みのある味わいが楽しめます。

「スイートパンプキンプリン」(375.84円)

価格 : 375.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

ハロウィンに最適な北海道産えびすかぼちゃを使用した、かぼちゃづくしのパフェ「スイートパンプキンプリン」(375.84円)は、かぼちゃプリンにカラメルゼリーソースを重ね、かぼちゃのホイップクリームを絞っています。

「ダークココアティラミス」(375.84円)

価格 : 375.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ハロウィンに最適なダークな「ダークココアティラミス」(375.84円)は、ブラックココアムースにコロンビア産コーヒーエキスを使用したシロップを染み込ませたスポンジを重ね、ホイップクリームとクッキークランチを上にのせています。

まとめ

10月13日発売の新商品は、秋らしい舞茸を楽しめる「舞茸ごはん」や、秋の彩り豊かな「ちらし寿司」、ふんわり玉子とデミグラスソースを合わせた「オムライス」をはじめ、かぼちゃの甘みを楽しめる「パンプキンプリン」や、濃厚な味わいの「ココアティラミス」のスイーツなども登場しています。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用