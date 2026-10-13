AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）・リーグステージ第2節が13日に行われ、京都サンガF.C.はホームでラーチャブリー（タイ）と対戦した。

2025シーズンの明治安田J1リーグを3位で終えた京都は、クラブ史上初のアジアコンペティションへの出場権を獲得。先月に行われたリーグステージ第1節では攻撃の形を作れず、大田ハナシチズン（韓国）に敵地で0－1と敗戦を喫している。また、2026/27明治安田J1リーグでは9試合を消化し、2勝2分5敗の16位に低迷。“アジア初勝利”を挙げ、上昇のきっかけを掴む一戦にしたいところだ。

京都は序盤からチャンスを作り、マルコ・トゥーリオがミドルシュートを放っていくと、立ち上がりは京都が主導権を握る。徐々に時間が進んでいくと、ラーチャブリーがボールを保持する時間帯も増え、試合は拮抗した展開。両チームともに前半で5本のシュートチャンスを作ったが、決定機までは至らず、スコアレスで試合を折り返す。

流れを引き寄せたい京都は後半頭にチアゴに代え、福岡慎平を投入。58分には松田天馬とアレックス・ソウザをピッチに送り込み、攻撃的な選手を入れ替える。68分、福岡のパスから中野瑠馬がシュートを放つが、これはGK阻止されたものの、京都は敵陣に入り込む回数を増やしていく。

すると迎えた88分に京都が先制。左サイドからクロスが供給されると、ファーサイドから飛び込んだ松田がダイレクトで合わせ、試合終盤に先手を取った。京都はその後、ラーチャブリーの反撃を抑え、1－0で勝利を収めた。

京都は次戦、17日にJ1リーグでサンフレッチェ広島と対戦。なお、ACLE・リーグステージ第3節は今月27日に控えており、ニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）と対戦する。

【スコア】

京都サンガF.C. 1－0 ラーチャブリー

【得点者】

1－0 88分 松田天馬（京都）

【動画】松田天馬の決勝弾！



