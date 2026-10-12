セイコーの挑戦「パワーデザインプロジェクト」｜パンダらしさを極限まで追求した「真のパンダウォッチ」

セイコーウオッチ株式会社は、セイコーウオッチのデザイナーが主体となって挑戦に取り組んでいるプロジェクト「パワーデザインプロジェクト」の一環として、パンダらしさを追求した限定モデル2種類を発表した。2024年の「パワーデザインプロジェクト」では、セイコーのヘリテージである「専用腕時計」の新たな提案というテーマで実施され、各デザイナーの愛してやまないモノ、突き詰めたいと思うモノやコトをモチーフとして、７本の「専用すぎる腕時計」が具現化された。そしてその中で最も高い支持を得た1本である「パンダ好き専用腕時計」が、今回商品化に至ったのである。

【画像】セイコーウオッチから登場した、愛らしさあふれる真のパンダウオッチ（画像14点）

そもそも本モデルを考案するきっかけとなったのは、時計業界で親しまれている「パンダウオッチ」という時計の愛称である。かねてより白と黒の二色で構成されたダイヤルの腕時計は、その見た目から「パンダウオッチ」という愛称で呼ばれることがあるのだが、本作のデザインを担当した酒井 清隆氏は、「世の中のパンダウオッチは、実はパンダに似ていないのではないか」という疑問を提示し、真のパンダウォッチの制作に取り掛かった。

一目でそれだとわかる大胆でアイコニックなデザインはもちろんのこと、細かな部分、たとえばダイヤル全体には放射状の型打ち模様が起用され、パンダのフサフサとした毛並みがリアルに再現されている。

パンダの耳部分はそれぞれストップウォッチボタンの役割を担っているのに加え、ダイヤル外周のタキメーター表示（1kmを通過するのに要した時間から時速が分かる機能）は、パンダの好物である笹にちなんで「SASAMETER（ササメーター）」と名付けられている。

また、時計の裏ぶたには、パンダの哀愁漂う背中がデザインされている。よく見るとしっぽも描かれており、デザイナーの細部へのこだわりが垣間見えるウォッチとなっている。

品番 HHK001P

希望小売価格（税込）83,600円

ケース ステンレススチール（一部グレー色めっき）

ストラップ 牛皮革

ガラス ハードレックス

防水性能 日常生活用防水

ケースサイズ ［外径］43.0mm［厚さ］14.6mm

限定数量 世界限定：3,000本（うち国内：300本）

品番 HHK002P

希望小売価格（税込）83,600円

ケース ステンレススチール（一部グレー色めっき）

ストラップ牛皮革

ガラス ハードレックス

防水性能日常生活用防水

ケースサイズ ［外径］43.0mm［厚さ］14.6mm

限定数量 世界限定：2,000本（うち国内：200本）

発売予定日 11月7日(土)