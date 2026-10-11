ブンデスリーガ第5節が10日に行われ、アウクスブルクとバイエルンが対戦した。

ドイツの盟主バイエルンはリーグ戦4試合を消化し3勝1分けスタート。前節終了段階で4連勝の首位ドルトムントは、今節ブレーメンと痛み分けに終わっており、バイエルンはアウクスブルクに勝利すれば得失点差で上回り暫定1位に立つ一戦となる。

日本代表DF伊藤洋輝がベンチスタートとなった一戦は、試合開始からわずか8秒でアウクスブルクが先制。バイエルンGKマヌエル・ノイアーのトラップが少し大きくなったところをロビン・フェラウアーがプレスしてボールを奪うと、そのままゴールへ流し込み、まさかの展開でアウクスブルクがリードを奪う。

いきなりビハインドを背負ったバイエルンは、アウクスブルクを敵陣に押し込む時間が続くも、なかなか決定機を作り出せず。アウクスブルクは35分、CKからジュマ・バーにチャンスが到来するも押し込むことはできない。それでもホームチームが鋭いカウンターを繰り出し、追加点を目指していく。

徐々にアウクスブルクゴール前に迫るバイエルンは、イスマエル・サイバリ、ハリー・ケインがシュートを放っていくもリードを許したまま前半を終える。

後半に入り、バイエルンは51分に同点弾を決めたと思われたが、その前のシーンでオフサイドと判定され、ゴールは取り消し。それでも、55分にケインの落しからサイバリがネットを揺らし、スコアを1－1とする。

同点に追いついたバイエルンだったが、その9分後に勝ち越し弾を献上。ノイアーはヘネス・ベーレンスのシュートを弾いたが、そのボールはロドリゴ・リベイロの足元へこぼれ、ロドリゴ・リベイロがそのまま押し込んだ。再びビハインドのバイエルンは攻勢を強め、エリア内に侵入する回数を増やすと、ケインの折り返しにナサニエル・ブラウンが押し込み同点に追いつく。

逆転を目指すバイエルンだったが、その後は追加点を奪うことはできず、このまま試合終了の笛がなり、2－2の痛み分けに終わった。アウクスブルクは次節、17日にエルフェアスベルクと対戦。バイエルンはUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節のバイキング戦を挟み、17日にライプツィヒとの一戦を控えている。

【スコア】

アウクスブルク 2－2 バイエルン

【得点者】

1－0 1分 ロビン・フェラウアー（アウクスブルク）

1－1 55分 イスマエル・サイバリ（バイエルン）

2－1 64分 ロドリゴ・リベイロ（アウクスブルク）

2－2 80分 ナサニエル・ブラウン（バイエルン）



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