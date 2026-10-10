銭湯、最盛期から約9割減…杉浦太陽「なんか寂しい」令和に残る“昭和スポット”の魅力、親子での銭湯デビューも提案【10月10日は「銭湯の日」！】

杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHI、FM大阪のラジオ番組「SBI損保 presents 週刊 こども TIMES」（毎週土曜 14:55～15:00）。“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、子どもたちの間で流行しているものや、親子で楽しめるイベントなどのトピックを紹介しています。

10月10日（土）の放送では、10月10日の語呂合わせ（1010＝せんとう）にちなみ「銭湯」を取り上げました。

◆10月10日は「銭湯の日」！ 最盛期から約9割減の背景とは？

番組冒頭、杉浦は「お子さんは銭湯に入ったことはありますか？ というか、お母さん、お父さんご自身はあるでしょうか？」とリスナーへ問いかけました。

10月10日は「銭湯の日」。「1010（せんとう）」の語呂合わせから制定され、1996年には日本記念日協会に正式認定されています。

しかし、街の銭湯の数は大きく減少しています。

全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会によると、2025年4月1日時点の組合加入銭湯は1,562軒。ピーク時だった1968年には1万7,999軒あったため、約9割も減っているのが現状です。

その背景には、家庭風呂の普及による利用者の減少に加え、経営者の高齢化や後継者不足、施設の老朽化、燃料費などのコスト上昇といった厳しい課題が存在しています。

◆令和に残るリアルな「昭和スポット」！ 手軽に味わえる特別感

激減する現状に「これからもっと減ってしまうんですかね。なんか寂しい」と胸中を明かした杉浦。「そうなってしまわないよう、時に親子で銭湯を楽しんではいかがでしょう？ だって、銭湯って楽しいですよね？」と投げかけます。

近年、Z世代を中心に「昭和レトロ」がブームとなっていますが、杉浦は「銭湯はまさにそう。令和に残るリアルな昭和スポットです!!」とその魅力を熱弁しました。

銭湯の魅力の1つは、その手軽さとリーズナブルな価格設定です。入浴料は東京都の場合、12歳以上が600円、6歳以上12歳未満が200円（未就学児など6歳未満は100円）。

バスタオルやフェイスタオル、石鹸、シャンプーなど、家でお風呂に入るときに使う道具を手軽なバッグに詰めて向かうだけで、特別なお出かけ体験が味わえます。

◆大きな浴槽に富士山のペンキ絵！ お風呂上がりは「フルーツ牛乳」をクイッと

銭湯に一歩足を踏み入れれば、自宅のお風呂とはまったく違う広々とした大浴槽が広がっており、足を伸ばしてゆったりと浸かることができます。

壁に描かれた迫力ある富士山のペンキ絵を見上げながら熱めのお湯に浸かるひとときは格別で、杉浦も「オツなもんです。露天風呂に入っているような錯覚にとらわれます」と絶賛。さらに、地域の人々が集うコミュニティならではの人間模様に触れられるのも、銭湯ならではの醍醐味です。

そして、お風呂上がりのお楽しみといえば、やっぱり入浴後のドリンク。杉浦は「お風呂上がりには、親子で手を腰にあてて、フルーツ牛乳をクイっと1本、どうですか？」とおすすめのスタイルを提案。「えっ!? お父さんはビールがいい（笑）？ クルマで来ていなければ、それもいいでしょう！」と笑顔を見せました。

普段の家風呂とは一味違う魅力が詰まった銭湯。たまには親子で足を運び、大きな湯船で心も体もリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。

＜番組概要＞

番組名：SBI損保 presents 週刊 こども TIMES

放送日時：毎週土曜14:55～15:00

番組Webサイト：https://www.sbisonpo.co.jp/ad/kodomo-times/