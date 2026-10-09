役所広司が汚れて髭だらけのシーンを撮影→エキストラがポツリとつぶやく「これは…」　役所広司も思わず笑ってしまった“勘違い”とは

Netflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた?』(10月22日から世界独占配信)の完成報告会イベントが9日に都内で行われ、役所広司、賀来賢人、松山ケンイチ、江口のりこ、磯村勇斗、上川周作、山本博(ロバート)、坂井真紀、吉田羊、金子文紀監督が登壇。司会を荘口彰久が務めた。

役所広司

役所広司が汚れて髭だらけのシーンを撮影していると…

『俺のこと、なんか言ってた?』は、ロンドンの舞台公演で成功を収めた俳優・高瀬川玄(役所広司)が、パンデミックが明けて、2年ぶりに帰国すると、世間からも家族からも完全に忘れられてしまっていたことから始まるヒューマンコメディ。

イベントでは、撮影中に驚いたことや思わず笑ってしまったエピソードについてトークする場面も。

役所は「驚いたこととかエピソードは色々ありますけど、こういう場で言えることはですね」と切り出し、ホームレスになった高瀬川が看板を持ってアルバイトをするシーンでの出来事を紹介。

その撮影には多くのエキストラが参加していたそうで、役所は「僕はもうホームレスだから、汚れて髭だらけのシーンなんですけど」と説明した上で、エキストラの一人が「『VIVANT』? これは『VIVANT』の撮影をやってるのか?」とつぶやいてたことを明かした。

役所は「シーズン2をやってるのかっていうような意味だと思うんですけど、これはもう笑いましたね(笑)」と回顧。

また、役所は「エキストラの人たちはね、今日どんな撮影に行くか知らされてないんですよね」「だからそういう人もいるんだと思いますね」と補足しつつ、今作でエキストラの常連・刈谷役を演じた⼭本に「ね?」と同意を求めると、山本も「そうですね」とうなずいていた。