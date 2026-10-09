松山ケンイチがNetflix『俺のこと、なんか言ってた?』の視聴を2話の途中まででやめたワケ「配信始まったら…」

Netflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた?』(10月22日から世界独占配信)の完成報告会イベントが9日に都内で行われ、役所広司、賀来賢人、松山ケンイチ、江口のりこ、磯村勇斗、上川周作、山本博(ロバート)、坂井真紀、吉田羊、金子文紀監督が登壇。司会を荘口彰久が務めた。

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松山ケンイチ「ずっとSNSと向き合ってますね」

『俺のこと、なんか言ってた?』は、ロンドンの舞台公演で成功を収めた俳優・高瀬川玄(役所広司)が、パンデミックが明けて、2年ぶりに帰国すると、世間からも家族からも完全に忘れられてしまっていたことから始まるヒューマンコメディ。

イベントでは、周囲からの反応が気になった経験について話題が及ぶと、松山は「僕は必ずドラマが放送された直後から、ずっとSNSと向き合ってますね」と打ち明ける。さらに、「感想がすべてだと思ってるんで」と、視聴者の反応を重視していることを説明。自身が作品を観るよりも先にSNSで感想をチェックするといい、「そっちを見て、観たい派です」と語った。

また、松山は「だから今回も2話の途中までで(観るのを)やめてるんですよ」と、『俺のこと、なんか言ってた?』も途中までしか観ていないことを告白。

その理由について、「配信始まったら、SNSと一緒に観たいなと思ってるんですよ」と説明すると、共演者たちから驚きの声が。これに松山は「新しい楽しみ方でしょ?」とにっこりと笑顔で答えつつ、「だから、(配信開始が)すごく楽しみです」と配信開始を心待ちにしている様子だった。

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