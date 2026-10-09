日本食鳥協会は10月8日〜11月8日、「2026国産チキンまつり・地鶏肉プレゼントキャンペーン」を開催する。
同キャンペーンは、アンケートに回答した人の中から抽選で100人に「甲州地どり鶏すきセット」をプレゼントする企画。
甲州地どりは、自然の中での約120日間にわたる放し飼いで育てた鶏肉で、繊維の細かい丈夫な筋肉や硬すぎない歯切れの良い歯ごたえが楽しめるという。
アンケートには、キャンペーン応募ページにて参加できる。
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