マンチェスター・シティの前監督であるジョゼップ・グアルディオラ氏は、現地時間14日に控えるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節PSG戦を観戦に訪れるようだ。8日、イギリス『BBC』が報じている。

昨シーズン限りで10年間にわたるマンチェスター・シティでの長期政権に幕を下ろしたグアルディオラ氏。同氏が退任後に本拠地『エティハド・スタジアム』へ足を運ぶのは今回が初となる。

なお、エンツォ・マレスカ監督率いる今シーズンのマンチェスター・シティは、CLリーグフェーズ開幕節でポルトを敵地で2–0と下し、白星スタート。決勝トーナメント進出ストレートイン圏内の8位につけている。

『BBC』は、今回のPSG戦がプレミアリーグによる財務規定違反の有罪認定決定後、マンチェスター・シティにとって初のホーム開催試合になると言及。グアルディオラ氏は、この問題に対して自身の『X』を通じて以下のように述べている。

「これからもずっと、このクラブやオーナー、会長、フェラン（・ソリアーノCEO）、選手たち、スタッフ、エンツォ（・マレスカ監督）、そして唯一無二のサポーターであるみんなを支え続ける。はっきり言わせてほしい。私はこの状況をともに乗り越える。みんなを愛している」