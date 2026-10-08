ヤマハ発動機は10月10日より、ジュビロ磐田とコラボしたTシャツやキャップなどのオリジナルアイテムを、同日に開催される北海道コンサドーレ札幌戦「ヤマハ・ヤマハ発動機マッチ」のジュビロ広場グッズショップ、ジュビロショップ磐田店等で発売する。

コンセプトは「モーターサイクルカルチャーとフットボールの融合」。本コラボでは、モトクロスジャージ特有のシルエットやグラフィックを活かし、往年のレースシーンを想起させるビンテージテイストに仕上げたロングTシャツ、メッシュキャップ、ステッカーセットの3点が登場する。

各アイテムには、オリジナルのロゴのほか、ジュビロ磐田を象徴する三光鳥(サンコウチョウ)や、クラブ理念「夢と感動を 共に」にちなんだアイコンを採用。「フットボール ×モトクロス」を表現した共通のデザインモチーフで、スタジアムでの応援に加え、日常でも使いやすいアイテムとなっており、同日開催の北海道コンサドーレ札幌戦「ヤマハ・ヤマハ発動機マッチ」の、ヤマハスタジアム内ジュビロ広場グッズショップ、ジュビロショップ磐田店、サーラプラザ浜松店で購入できるほか、後日、ジュビロ磐田公式オンラインショップでも販売される。

ラインアップはこちら。

27モトクロスジャージ風ロングTシャツ

カラーはサックスとベージュの2色、サイズはM/L/XLを展開。価格は4,620円。

27D&Eワッペンメッシュキャップ

カラーはネイビー、サイズは56cm～59cm(アメリカンアジャスター)で、価格は3,300円。

27シェアステッカーセット

1セット(5種)1,760円。